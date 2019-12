Vargar eller hybrider hålls i hägn – länsstyrelsen: "Han har sagt att det är wolfdogs"

Han har sagt att han håller på att göra färdigt dem

Två vargar eller varghybrider hålls i ett hägn i norra Dalarna, som jaktjournalen.se var först med att rapportera.

Med anledning av detta har Länsstyrelsen Dalarna gått ut med ett pressmeddelande där man pekar på vikten av nödvändiga tillstånd när man har en anläggning för att visa upp djur längre än sju dagar per år. Är det dessutom fråga om vilda djur så är kraven ännu hårdare.

Ägaren till hägnet i det aktuella fallet ska 2018 ha importerat två stycken vargar från USA via en svensk mellanhand. Det är stora djur – en av dem ska, enligt reportaget, ha vägt 80 kilo redan när den var nio månader gammal.

– Jag sökte på internet och hittade en man i Lappland som åkte över till USA och hämtade vargarna. Det är 100 procent amerikanska vargar, säger mannen till jaktjournalen.se där man också får uppfattningen att han tror att han har de nödvändiga tillstånden.

På länsstyrelsen i Dalarna är man av en annan uppfattning – inga ansökningshandlingar har ännu kommit in, berättar Carina Nordlander, vilthandläggare på myndigheten.

– Nej, det stämmer. Han har sagt att han håller på att göra färdigt dem och att de ska lämnas in alldeles snart, så som vi förstått det i alla fall. Men vi har inte fått dem än, säger Carina Nordlander som inte heller är säker på om det verkligen är vargar eller hybrider.

– Nej, det vet vi inte. Det han har sagt till oss är att det är wolfdogs – alltså varghybrider, säger hon och fortsätter:

- Eftersom vi inte fått in handlingarna än så vet jag inte i vilken generation man kan säga att den här vargen kommer in, hur mycket varg det är i de här hundarna. Det är svårt att säga i det här läget eftersom vi inte har all information.

Kan det vara en brottslig verksamhet?

– Jag kan inte uttala mig om det än.

Om det är fråga om riktiga vargar – är det då hårdare krav i fråga om stängsel och sådant?

– För att visa vilda djur för allmänheten så måste man ha tillstånd enligt både miljöbalken, artskydds-, jakt- och djurskyddsförordningen. De reglerar bland annat hur stängslen ska se ut, maskstorlek och om det ska vara eltrådar och nedgrävt i backen till exempel, säger Nordlander.

I intervjun som har publicerats i jaktjournalen verkar det som mannen trott att han haft tillstånd?

– Vi har haft flera möten med honom så jag tror han vet vilka tillstånd han behöver.

Är det ett polisiärt ärende?

– Ja, det anmäldes till polisen förra året.

Fotnot: Tidningen har varit i kontakt med mannen som ej velat lämna någon kommentar.