Varför slösar Athena Farrokhzad bort sin begåvning så här?

Athena Farrokhzad debuterade 2013 med diktsamlingen ”Vitsvit” vilken nominerades till det årets Augustpris.

Nu utger hon sin andra diktsamling i eget namn, ”I rörelse”. Det är en tematiskt väl sammanhållen samling där ledmotivet, själva bastonen i samlingen, om man vill uttrycka det så, är det radikala upproret. Det är en hållning som inte bara tar strid mot konventioner eller rör sig i ett begränsat politiskt spelfält som Sverige, nej, Farrokhzad har ett betydligt mer komplext ärende än så.

Det som under läsningen framstår som ett allt mer avgörande problem är det faktum att det ideologiska tilltalet tycks vara viktigare än det estetiska. Det är olyckligt. Naturligtvis finns det undantag. Farrokhzad skriver inte plakatpoesi även om dikten ibland förloras in mot just den gränstrakten. Det blir den enklaste vägen ut. Jag har aldrig förstått varför det inte skulle vara möjligt att skriva en politiskt dikt som samtidigt lyckas vara estetiskt komplex och mångfacetterad.

”I rörelse” är verkligen en diktsamling som befinner sig i oavbruten rörelse, både språkligt och innehållsmässigt. Diktsamlingen inleds med ett citat av den amerikanska poeten Adrienne Rich. Det kan vara värt att citera den dikten i sin helhet eftersom den på ett sätt fungerar som en poetik i miniatyrformat.

”Poesin har aldrig haft någon chans/att ställa sig utanför historien/En rad som maskinskrevs för tjugo år sedan/kan sprejas på en vägg/för att hylla konsten som bortvändhet/eller tortyr av dem vi/inte älskade men/inte heller ville döda//Vi är i rörelse men våra ord står kvar/blir ansvariga/för mer än vi tänkt oss.”

Den första inledande dikten i Farrokhzads samling bär titeln ”Historiens parafras” och bär på både spår och ekon, inte minst när vi läser den i skenet av en litteraturhistorisk kontext.

”Först kom dem för att hämta judarna/så jag skrev en artikel om faran med symbolpolitik/Sen kom de för att hämta kommunisterna/så jag skrev en artikel om faran med symbolpolitik/Sen kom de för att hämta fackföreningsfolket/så jag skrev en artikel om faran med symbolpolitik/Sen kom de för att hämta mig och då sade jag/gud vad trevligt, jag åker gärna/en liten tur i er godsvagn.”

Det är kanske inte det mest lyckade lyriska försöket. Det är möjligt att tanken är att skriva en parafras och ladda den med en tydlig ironisk underton. Det avgörande problemet är att dikten blir ett varken eller. Jag måste erkänna att jag hade förväntat mig mer efter en sådan strålande debut. Nu finns det enstaka guldkorn som verkligen lyfter och motiverar till läsning av ”I rörelse”, inte minst är dikten ”Ankarbarn” ett bevis på Farrokhzads särart som lyriker. Och här lyckas hon just förena det estetiska, etiska och ideologiska till ett mindre mästerverk.

”Det är blodets dag/Det är jordens natt/Släpp nu relingen, lilla skatt/Ett barn är fött på denna dag/Ett barn ska förankra/Ett barn skall ge sin mor rätt till jord/Ett barn ska väg förbereda/… /Dikten avslutas ”Det kommer ett skepp/Det är lastat med begrepp/öppna havet med din käpp/och släpp greppet/släpp”

Det skulle förvåna mig om inte den enskilda dikten kommer att räknas in som en av våra stora samtida dikter och det på samma sätt som Göran Sonnevi kom att skapa ett antal ikoniska dikter. Kort sagt: ”I rörelse” blir mestadels en förbryllande samling där enstaka enskildheter visar på den storhet som Athena Farrokhzad besitter. Men varför slarva iväg sin begåvning så här?

*

LITTERATUR

Athena Farrokhzad

"I rörelse"

(Albert Bonniers förlag)