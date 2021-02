Dalarnes Automobilklubbs Vårmarknad brukar normalt hållas i början av april.

En inomhusmarknad som haft Lugnets Sporthall som skådeplats.

Men liksom under 2020, både vad gäller vår- och höstmarknad, tvingas DAK under rådande pandemiläge ställa in.

"Vi hoppas att höstmarknaden går att genomföra" är arrangörernas förhoppning.