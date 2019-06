Nu är aktivitetsparken på gång

Efter många turer hit och dit ser det ut som invigningen av aktivitetsparken vid Westbergsparken i Vansbro närmar sig med stormsteg.

Tidigare var planerna att parken skulle invigas under våren.

När det mångåriga projektet skulle sättas på plats under våren stötte man på problem och först nu har arbete med montering av all utrustning satt fart.