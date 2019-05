Vandringen "Livet går vidare" framme i Leksand: "En fantastisk dag med många trevliga människor och roliga samtal"

Tidningen möter upp vandringssällskapet i Grycksbo där en liten paus är inplanerad. Och många vandrare ansluter sällskapet.

– Det spelar ingen roll hur många vi är, utan det är insamlingen som jag tycker är viktig. Men det är jättekul att gå och prata. Och tack vare Lars Nilsson anslöt ett gäng här i Grycksbo, på min gamla hemmaplan Tansvallen, där jag spelade 98 A-lagsmatcher, säger Pelle Marklund.

– Jag känner mig positiv än så länge, men min dotter har problem med ett skavsår redan, Vi hoppas att det håller.

Pelle och hans dotter Sara går mellan Falun och Leksand för att hedra sonen och brodern Tobias som tog sitt liv för ett halvår sedan.

– Målet med vandringen är insamlingen, men också att uppmärksamma att det är viktigt att prata med människor i sorg. Det har jag varit dålig på tidigare. Man går omvägar kanske, men det är inte så farligt. När man är i sorg vill man ofta att det ska vara som vanligt, så kände jag. Jag har full förståelse för att man kan ha svårt att veta hur man ska bete sig, men det behövs bara att man kommer fram och bara är i närheten.

En vandrare i sällskapet är Stefan Rissveds som förklarar varför han går med i sällskapet.

– Jag känner Per sen perioden som innebandytränare, när han och jag tränade våra tjejer födda 94. Jag tycker det är ett gott syfte på många sätt. Så det här känns bra helt enkel. Jag har en fru som har cancer, livet går upp och ner och då kan man behöva stöd när man minst anar det.

Två andra kända vandrare som går mellan Falun och Leksand är Stiko Per Larsson och Trons Lasse Mattsson.

– Dels för att Pelle är en god vän. När han hörde av sig och frågade om lite råd om vandring och jag hörde att Trons Lasse Mattsson skulle vara med så föll allt på plats. Det är klart att man vill vara med och bidra på nått vis, säger Stiko Per Larsson.

– Det är en fantastisk idé av Pelle att hedra sin son med en sån här vandring. Och det är kul att så många ansluter och vandrar med oss., säger Trons Lasse Mattsson.

När tidningen når Pelle Marklund på söndagen sitter han i köket.

Hur känns det i kroppen dagen efter vandringen?

– Det är lite stelt, men förvånansvärt återställd. Det var en fantastisk dag med många trevliga människor och roliga samtal. Det känns väldigt bra att vi har gjort det här, på många vis. Våran Tobias tyckte ju om att gå i skog och mark, och gillade Leksand. Vi samlade ju också in pengar till Tobias Forsberg och de har ju samma namn.

Hur gick insamlingen?

– Jag tänker låta folk få swisha in pengar under måndagen, då kanske vi når 50 000 kronor. Just nu fattas det tre tusen, säger Pelle Marklund.

Bidrag tas emot på swish, 070-288 49 00.

Märk gåvan med antingen: Suicide Zero, Hjärt & Lungfonden, Cancerfonden eller Insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg. Den sistnämnda är knuten till den svårt skadade LIF-spelaren Tobias Forsberg, som var Tobias Marklunds favorit.