Välkända Gospelkören Joybells gästar Högbergskyrkan

I mitten av 1960-talet, när gospeln gjorde sitt intåg i Sverige, bildades Gospelkören Joybells i Örebro. De blev en av den tidens mest kända och populära körer.

Joybells har fortsatt som gospelkör under mer än 50 år och medlemmarna är förnyade om och om igen. Kören har sin tillhörighet i Immanuelskyrkan i Örebro, som är ansluten till Evangeliska Frikyrkan. De turnerar över landet med sin sång och har under årens lopp gjort flera uppskattade tv framträdanden och skivinspelningar.

Under ledning av My Kullsvik kommer knappt 40 sångare och musiker att ge en konsert full av glädje och intensitet under cirka 90 minuter. Alla, både unga och äldre, som tycker om eller kanske är nyfikna på gospelmusik är välkomna. En stor publik ger en fin stämning till konserten. Det tas inte upp någon entréavgift men en kollekt till musikverksamheten i Högbergskyrkan.