Vägen gav vika – trafiken stoppades vid Engelsfors: ”Det är bara att vänta tills vattnet runnit färdigt"

Onsdag förmiddag. Länsväg 270 mellan Långshyttan och Engelsfors. Vattnet flödar i skogen intill vägen. Trädens rötter försvinner i vattenmängderna.

På ett ställe har en enorm vit skumhög samlats av trycket från vattnet, som på många ställen når kusligt nära vägbanken.

I korsningen vid länsväg 270 vid Engelsfors och E16 har Henrik Schenkel precis klivit ur sin lastbil. Han spärrar delvis av korsningen med en skylt, men till att börja med är hans uppdrag främst att avvakta vidare instruktioner.

På båda sidorna av länsvägsbacken upp till E16-korset forsar vattnet aggressivt. Normalt sett ska vattnet rinna genom en vägtrumma från högra till den vänstra sidan här.

Men nu har en ny vild flodfåra bildats nerför backen också på den högra sidan.

TV: Se hålet i vägkanten som stänger avfarten E16 - väg 270

Samtidigt kommer med jämna mellanrum tunga lastbilar och långtradare åkande uppför backen. Henrik Schenkel gestikulerar att de ska ta det lugnare, men släpper förbi dem ut på E16.

Efter en stund ser han hur gruset i vägbanken successivt börjar sjunka ihop under asfalten på båda sidorna om vägen. Hål uppstår just där de stora vattenmassorna försöker pressa sig igenom trumman under vägen.

– Här skulle vägen kunna ge vika, säger Henrik när han lutar sig ner över en alltmer insjunkna grusslutningen.

Vid det här laget har länsväg 270 redan blivit avstängd på en sträcka söder om Långshyttan, på grund av en skadad vägbank där. Men än har inte sträckan mellan Långshyttan och Engelsfors stängts av.

Henrik skyndar sig att ställa ut nya vägledningsskyltar i backen för att få bilisterna att köra i mitten av vägbanan.

Efter det släpper han inte in tung trafik från E16. Han tar också kontakt med medarbetare som ska se till att det inte kommer mer trafik söderifrån.

Men ett par lastbilar och långtradare till hinner komma stormande uppför backen. När de har passerat blir eroderingen än värre och Henrik släpper bara förbi bilister som är närboende nu.

Efter någon timme som ensam ansvarig får Henrik till slut sällskap av några inspektörer från Peab. Efter en snabb inspektion fattar de beslutet att stänga av vägen helt.

– Det är bara att vänta tills vattnet har runnit färdigt, säger en av dem.

Sedan vänder de och kör tillbaka på den nu avstängda vägsträckan, för att se över en annan krisande plats vid Östansjö.

När vägarna kan öppnas helt för trafik igen är oklart.