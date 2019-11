Vägarna fryser på snabbt – varning för plötslig ishalka: "Kan vara svårt att upptäcka"

Under onsdagsförmiddagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka i Dalarna. Under natten till torsdag och under morgonen väntas underkylt regn falla på kalla vägbanor, vilket ger snabb påfrysning.

– Håll ordentligt med avstånd när du kör. Det kan vara svårt att upptäcka den här halkan. Det är inte ovanligt att den kommer plötsligt, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på vädertjänsten StormGeo.

Enligt SMHI gäller varningen främst i norra Dalarna, men Lasse Rydqvist flaggar för att det även kan bli rejält halt i västra delarna av länet.

– Det är molnen som styr ganska mycket hur temperaturen i vägarna beter sig under säsongen som vi är inne i. Det har varit en del klara områden där nu under dagen, vilket hjälper till att hålla temperaturen nere.

I söder ser väglaget desto bättre ut.

– Det är mildare luft som trycker på söderifrån. Det kommer vara mycket moln för Dalarnas del närmaste dagarna vilken hjälper att hålla uppe plusgraderna i luften och i marken.