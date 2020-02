Vädrets makter tunnar ut sportlovet – ”Jag har inte varit med om en liknande vinter”

För de allra flesta kommer beskedet säkerligen inte som en överraskning.

Men såväl Dala-Floda Skating som Dala-Floda Intresseförening och Friluftsfrämjandet har i det längsta bitit sig fast vid hoppet om snö och kyla.

Så sent som i fredags meddelade dock intresseföreningen via Facebook att Floisvicku ställs in.

– Det jag tycker är mest tråkigt är att sparktävlingen Pikarloppet, som är en stafett mellan bydelarna och som alltid avslutar veckan, inte blir av, säger Tomas Fredén i skatingföreningen som i högsta grad är involverad i sportlovsveckan.

Det är förstås ingen is att locka ut en massa folk på

Thomas Dolk, som också är engagerad i föreningen, påpekar att det under den senaste helgen fanns åkbar cirka decimetern tjock is i Flosjöviken.

– Ja, vi var ute i söndags. Men det är förstås ingen is att locka ut en massa folk på, medger han.

På det officiella programmet lockade Friluftsfrämjandet under måndagen fortfarande med skid- och pulkaåkning i Prästbuo, och en skiddag vid Björkastugan på lördag, den 22 februari.

– Men det är inställt förstås. Det är barmark, säger Thomas Roos som länge hoppats på en fin dag vid Björkastugan.

– Vi har ju tänkt att gå ut med en annons, tillägger Ann-Sofie Nylund vid Friluftsfrämjandets kansli.

Och för Tobias Sjögren vid kommunens fritidskontor, som sammanställer aktiviteterna, återstår det bara att uppdatera programmet på kommunens hemsida.

– Tanken med sportlovet är ju att barn- och ungdomar i möjligaste mån ska kunna ägna sig åt uteaktiviteter.

– Men som det ser ut i år..., ja det är tråkigt. Jag har inte varit med om en liknande vinter.

Han hoppas att ledigheten inte omsätts i skärmtid framför läsplattor och mobiltelefoner, utan någon form av aktivitet.

Isen är mer än 20 centimeter tjock, och enligt prognoserna ska det bli minusgrader senare i veckan

Därför tipsar Tobias Sjögren alla unga att exempelvis hålla koll på vad fritidsgårdarna erbjuder på sin Facebook-sida.

– Jag vet att det anordnas en resa till "Prison Island" i Borlänge på tisdagen och en dag i stallet vid ridklubben i Mockfjärd.

Det finns dock en uteaktivitet kvar på programmet, sportlovsfiske den 26 februari på Svarttjärn, norr om Sifferbo.

– Isen är mer än 20 centimeter tjock, och enligt prognoserna ska det bli minusgrader senare i veckan. Så det ska mycket till för att isen inte ska hålla, säger Lars Jonsson i Gimmens fiskevårdsförening.

Inför lovveckan planerar föreningen även att släppa i mer fisk.

– Men om det mot förmodan skulle bli så att vi inte kan genomföra det här som vi tänkt så meddelar vi det på Facebook, tillägger Lars Jonsson.

Tilläggas kan att sportlovsprogrammet i sin helhet finns på kommunens hemsidan gagnef.se.