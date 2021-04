Vädjan till fansen: IBF Falun vill fylla arenan – virtuellt: ”Det är ett ansträngt läge”

Det blev tre dyra bortaresor till Helsingborg i SM-kvartsfinalen. Nu väntar minst två långa bortaresor till Kalmar i SM-semin.

– Rent geografiskt är det inte helt optimalt. Och vi har ingen fördel av hemmaplan. Det blir lite drygt med den här typen av resor för att få ihop det med övernattningar. I vanliga fall brukar slutspel vara en formidabel plusaffär, säger Faluns ordförande Daniel Lindkvist.

Några intäkter får man inte heller för hemmamatcherna.

Vi har en stor osäkerhetsfaktor framför oss.

I en text som publicerades på IBF Faluns hemsida under skärtorsdagseftermiddagen skrev klubbens ordförande:

”Den extra resa till Helsingborg som Linus Malmströms mål i förlängningen innebar kostar oss 60 000 kr extra, medan en extra hemmamatch inte ger några intäkter alls. Detta till trots, vi tummar absolut inte på våra sportsliga ambitioner. Vi är IBF Falun, vi kämpar för bocken, skölden och staden och vi är alltid "in it to win it".”

Falun arbetar med en budget exklusive slutspelet. Allt utöver grundserien är en bonus i vanliga fall. Ett år där IBF Falun spelar SM-final brukar ge omkring en halv miljon kronor i resultat, skriver ordföranden på hemsidan.

Falun är inte unika på något sätt. De har precis som alla andra blivit drabbade i spåren av pandemin.

Förra årets Jalas Floorball Cup och Summercamp ställdes in helt på grund av pandemin, två stora kassakor för IBF Falun. Lägg därtill en säsong som spelats helt utan publik – och även den här sommarens cup och sommarskola är i farozonen.

– Vi har en stor osäkerhetsfaktor framför oss. Det där är stora intäktskällor för föreningen. Vi har förhoppningar om att kunna genomföra det senare under året. Men det finns stora frågetecken. Jag tror att ingen just nu med säkerhet kan säga att någonting blir av i sommar, säger Daniel Lindkvist.

Hur mår klubben?

– Läget är ansträngt. Det är väl klart det är tufft för oss som det är för många andra med undantag för några fotbollsklubbar som kan sälja spelare för mångmiljonbelopp. Idrotten mår inte bra, men vi måste också ha respekt för att många andra branscher också är otroligt hårt drabbade.

Är du orolig för IBF Falun?

– Nej, det kan jag inte säga. Det är ett ansträngt läge nu, men vi känner också att det finns ett otroligt stöd för IBF Falun bland supportrar och det lokala näringslivet. Vi har haft en tuff situation under senaste året, men den är fortfarande hanterbar. Jag har inte någon omedelbar oro för föreningens existens.

Vad ser du framåt?

– Jag skulle syssla med något annat om jag inte ser att Falun går starkt ur detta. Det är inte lätt just nu, men vi har inga andra ambitioner än att fortsätta vår sportsliga satsning på dam- och herrlag. Vi ska vara världens bästa innebandyförening. Vi ska ha ett damlag som är en klar finalkandidat och vi ska fortsätta spela SM-finaler med herrlaget.

För att täcka intäktstappet hoppas klubben nu att supportrarna köper så kallade "stödbiljetter" i slutspelet.

Lyckas man få en virtuell utsåld arena kan det inbringa omkring 120 000 kronor per match till föreningen.

– Jag vet att många saknar sammanhanget kring IBF Falun och matcherna, och inramningen med "rosa havet". Nu finns inte någon möjlighet att vara på plats i arenan, men det finns plats till att vara en del av det här och samtidigt stötta oss ekonomiskt. Det är en enorm hjälp i dessa tuffa tider, säger Daniel Lindkvist.