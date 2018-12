SMHI klass 1-varnar för snöfall i Dalarna i helgen – "Lokalt upp till 20 centimeter"

I varningen från SMHI, som utfärdades vid klockan 11 på fredagsförmiddagen, framgår att det under natten mot lördag och under lördagen väntas ymnigt snöfall som kan ge 5-10 centimeter snö.

– Ett lågtryck drar in nu under natten och medför snöfall i västra Dalarna som börjar sent i kväll. Sedan drar det vidare nordost upp över Dalarna på lördag morgon och det väntas då snöfall i norra och mellersta delarna men i södra Dalarna övergår det i regn och blötsnö, säger Ingrid Erronn, meteorolog på Foreca.

– De största mängderna kommer komma under natten och lördag morgon. Under lördagsdygnet kan det komma mellan 10-20 centimeter snö i norra Dalarna, lokalt upp till 20 centimeter.

Vädret medför under lördagen risk för besvärligt väglag på flera håll.

– När regn och blötsnö faller på kalla vägar så finns det risk för ishalka, framför allt i norra Dalarna, säger Ingrid Erronn.

Temperaturerna under helgen väntas ligga på mellan 0-5 minusgrader i norr och några plusgrader i söder. Och vädret i början på nästa vecka verkar fortsätta ungefär likadant, eventuellt kan det bli några grader kallare.