Vaccinationsläget: 9 000 i Dalarna har fått två doser – "Tillgången styr takten"

Uppgifterna avser registrerade vaccinationer mot covid-19. Registreringen av antal genomförda doser släpar efter något och efterregistrering av uppgifter förekommer, betonas från ansvarigt håll.

Förseningar av vaccinleveranser har förändrat förutsättningarna och försvårat arbetet.

"Vi har en organisation som är väl rustad att vaccinera Dalfolket. Det är tillgången på vaccin som styr takten i vaccinationsarbetet, inte vår egen kapacitet att vaccinera", säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Region Dalarna har bara fått 48 procent av de utlovade doserna fram till innevarande vecka.

"Det är verkligen inte bra att vi inte fått de vaccindoser som vi planerat för. Det är många människor som längtar efter att få vara nära sina anhöriga igen", säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Personer över 80 år kallas nu

Region Dalarna har börjat kalla personer över 80 år till vaccination mot covid-19.

"Samtliga som är 80 år och uppåt kommer att få kallelse med tid för vaccination via brev eller telefon" informerar Region Dalarna.

Personer mellan 65-79 år kommer att få information hem via post när det är deras tur att boka tid för vaccination. Bokningen sker sedan via e-tjänster på 1177.se eller via telefon.

Det betonas att personer mellan 65-79 år inte kan boka sin tid förrän de fått hem informationen.

De mest sårbara vaccineras först. För att säkerställa det kommer de äldsta inom gruppen att få information och möjlighet att vaccinera sig först (gruppen 75-79 år). Sedan kommer bokningen öppna för gruppen 70-74 år och slutligen för gruppen 65-69 år. Vaccinationen sker på vårdcentral.

"Ålder har visat sig vara den största riskfaktorn för att utveckla allvarlig covid-19-sjukdom, därför vill vi möjliggöra för de äldsta i gruppen att få vaccin först", säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.