V75 på Rommetravet: Borlängehoppet Emilia om speciella hästen: "Han har aldrig förlorat i ledningen"

Det är en spänd förväntan

28-åriga Emilia Leo, med Kvistgårdarna som bas, kan blicka tillbaka på en fin utvecklingskurva – 2019 körde hon in drygt nio miljoner kronor, förra året drygt åtta.

– Kan jag hålla den nivån så är jag absolut nöjd, säger hon och berättar att 2021 är hennes första år som proffstränare – hon kommer nu ha större fokus på att träna hästar, men hoppas samtidigt att hon får fortsätta att köra lopp åt andra.

– Man utvecklas ju hela tiden, kanske ännu snabbare nu när jag fått chansen att träna några fler hästar. Nu har jag ett helt gäng, 15 stycken.

Om dagsläget inför helgens tävlingar, säger Leo:

– Det är en spänd förväntan. Jag tycker det är en bra form på stallet.

Hästarna det gäller på lördag är Polycrates Face på V4 och Sign Me Up Too, East Doris och Flacco på V75.

– Polycrates Face tror jag vinner – han blir nog favorit också. Sign Me Up To har också en möjlighet. Om han kommer upp i ledningen så tror jag vinstchanserna fördubblas. Han har aldrig förlorat i ledningen.

Rommetravets sportchef Kaj Närhinen tror på bra tävlingar till helgen. När det gäller själva banan så instämmer han i banmästaren Ulf Månssons prognos – det kommer inte bli några problem.

– Loppen håller väldigt fin klass och helheten ser också bra ut.

Om pandemin som fortfarande sätter stopp för publiken, säger han:

– Man får gilla läget och det tycker jag alla i branschen har förstått. Naturligtvis skulle det ju vara mycket trevligare om vi hade publik, speciellt nu när vi kan bjuda på väldigt fin travsport. De får parkera framför tv-soffan istället, säger Närhinen och skrattar.

När tror du publiken får komma tillbaka till travbanorna?

– Jag har någon förhoppning om att man kanske kan komma tillbaka i ett begränsat antal till sommaren i alla fall.

Fotnot: Tävlingarna på Romme startar 14.45 på lördag (V4-1).