V5 avgjordes på Romme – dubbla montésegrar för Emilia Leo

Sign Me Up Too var tillbaka efter dryga tre månaders tävlingsuppehåll för Emilia Leo och hade inga som helst problem att runda till seger i ett montélopp inom V5 under måndagskvällen. Segertiden blev 1.14,8/2 160 meter.

Emilia vann som väntat även montéloppet för kallblod med storfavoriten, Jan-Olov Persson-tränade Wilda Fille, efter att ha rundat till ledningen 900 kvar från dubbla tillägg. Han var dock inte lika överlägsen som vi sett honom tidigare och det var mycket på skalle som han gick undan till slut. Tiden blev 1.25,2/2 180 meter när han tog sin sjätte raka seger.

Magnus Träff-tränade Arabesque gav inte storfavoriten Ecco Qui någon chans att utmana den här kvällen. Trots ytterspår bakom bilen satt Ulf Eriksson tidigt i ledningen och fångade upp Ecco Qui utvändigt. När den senare började visa trötthetstecken 500 kvar så passade Eriksson på att sticka och vann helt ohotad på 1.14,6a/2 140 meter.’

En strålande prestation svarade Mattias Djuse-tränade Cargo Door när han drog stenhårt i ledningen i ett sprinterlopp. Varvade på 1.10,5 och höll farten mycket starkt till seger på 1.11,4a/1 640 meter i sin andra start efter en tävlingspaus.

V5-omgången inleddes också av en spetsvinnare då Lovisa Canneryd-tränade fyraåringen Oss Can var helt ohotad för Jorma Kontio på fina 1.27,6/1 640 meter.

I V5-finalen snabbstartade Jorma Kontio till ledningen med Tomas Pettersson-tränade True Devotion, släppte till stallkamraten Kimbee Crown varvet från mål och avgjorde på speed efter att ha fått luckan i början av upploppet. Segertiden blev 1.12,5a/1 640 meter.

MATS PERSSON