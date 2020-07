Uppsving för minigolf – stugbyn satsar på utemiljön och rustar golfbanor: ”Vi vill att berget ska leva”

Inför andra säsongen som ägare till Siljansnäs stugby var allt bäddat för succé. Stugorna hade rustats och bokningsläget såg lysande ut innan coronaviruset slog till.

Men i takt med att myndigheterna införde restriktioner och omfattningen av pandemin växte försvann nästan alla bokningar.

– Vi fick säga upp all sommarpersonal och nu sköter vi allt själva istället, berättar Britt Richloow som konstaterar att det under de senaste veckorna äntligen börjat trilla in lite fler stugbokningar.

Hon och maken Per har fått rita om årets planeringen och de har kunnat lägga mer tid på att rusta utemiljön i stugbyn. Receptionen har fått en ny veranda och en upprustning bangolfbanan hamnade på agendan.

Ovanligt många har den här försommaren letat sig till Björkberget för att spela på den 18 hål långa banan och en upprustning har blivit allt mer aktuell.

– Den har varit mer eller mindre bortglömd i många år innan vi tog över. Förra året ville vi bara få den spelbar i år ska vi höja standarden, berättar Per Richloow samtidigt som han bryter loss en halvmurken masonitskiva.

Han har noterat att det är en väldig blandning av åldrar som spelar minigolf och tror att den växande populariteten kommer sig av att folk vill umgås utomhus och ha roligt utomhus.

Dåliga dukar byts ut och fronterna renoveras. Alla banor är spelbara idag men förhoppningen är att de innan sommaren är slut ska vara snyggare, bättre och mer tåliga för väder och vind.

En annan nyhet som är på gång är att stugbyns reception ska bli ett showroom för hantverk.

Britt Richloow berättar att många besökare vill ha tips på hantverkare att besöka under semestern och finns det hantverk att visa upp får de lättare att hitta rätt.

Fler planer finns för att utveckla området vid stugbyn och om allt går som de är tänkt byggs en frisbeegolfbana nästa sommar.

– Vi vill att berget ska leva och frisbeegolf tror vi skulle passa perfekt här, säger Britt Richloow.

Inför den här säsongen har anläggningen även blivit en infopoint. Under vintern har paret Richloow gått kurs hos Visit Dalarna för att bli bättre på att guida turister.

– Vi har alltid varit lite av en turistbyrå och tyckte vi hade ganska bra koll vad som finns här men nu har vi fått lära oss mer om hela Dalarna.

Än är inte årets bokningar i närheten av förra årets nivåer. Men någon längtan tillbaka till Stockholm och livet innan de blev ägare till stugbyn finns det inte.

– Det är så roligt att träffa alla människor och nu hoppas vi att spontanbokningarna kommer igång.