Upprörda Bybor känner sig svikna av Avesta kommun: "Det här är spiken i kistan för By skola"

Föräldrarna till eleverna i By skola tar åter upp kampen för att rädda skolan kvar i samma utsträckning som i dag.

– 2018 lovade de dyrt och heligt att ingen skola skulle läggas ned, nu har de svikit det löftet, säger Håkan Johansson, företagare i By.

– Det här är spiken i kistan för By skola, säger Inger M Eriksson, ordförande i By utvecklingsgrupp.

Besvikelsen är uppenbart stor men kampviljan brinner hos de Bybor och föräldrar som samlats vid skolan för att visa sitt missnöje mot förslaget.