Unik lokal restriktion skapar förvirring – kommunen utlovar förtydligande: ”Så märkligt beslut”

Sedan den 28 april är det tillåtet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare att spela enstaka matcher igen. Ett besked som togs emot med stort jubel bland länets många fotbollsföreningar.

I Ludvika har dock viss förvirring uppstått, efter att klubbarna i fredags fick ett mejl från Peter Hoxell, kommunens verksamhetschef för fritid och idrott:

”Utifrån den rådande smittspridningen av covid-19 är det inte just nu lämpligt att genomföra matcher med inresande lag till Ludvika kommun. Vi har idag (7 maj) haft avstämning med vår smittskyddsansvarig som följer pandemin i Dalarna i nära kontakt med Region Dalarna. Ni kan boka in vänskapsmatcher mellan lag inom Ludvika kommun om ni står utan match (en match per vecka får genomföras enligt DFF).”

Samma information finns upplagd under rubriken ”Lokala restriktioner i Ludvika kommun” på hemsidan tillhörande Dalarnas Fotbollförbund.

”Inga lag får komma hit och spela men Ludvikalag får åka till andra kommuner och spela... Så märkligt beslut”, skriver Jenny Andersson, engagerad i Ludvika FK, i ett sms till tidningen.

Föreningen efterlyser ett förtydligande kring hur kommunen har resonerat. Enligt Peter Hoxell ska ett sådant vara på gång.

– Det är flera idrotter som har hört av sig och vill öppna upp verksamheten. Fotbollen är en, men vi kommer att skicka ut information senare i dag eller i morgon. Vi håller på att formera oss nu, säger han till tidningen vid lunchtid på tisdagen.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska matcher och tävlingar genomföras ”lokalt eller med ett begränsat resande”.

– Rent logiskt så utsätter man medborgarna för smittorisk och konsekvenserna av det när man börjar åka mellan kommunerna. Vi vill ju alla att det ska minska och drar vi i gång för tidigt är det risk att fler verksamheter smittas och blir nedstängda. Alla värnar om sin idrott och vill komma i gång, men vi måste ge en bild av läget, resonerar Peter Hoxell.

Har det varit snack om lokala restriktioner kring resor inom fotbollen i fler kommuner?

– Jag vet att man har ställt frågan om det är lämpligt eller inte.