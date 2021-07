Ungdomar körde runt i lekpark med stulen bil: ”Tur att ingen kom till skada”

Under natten mot torsdagen ringde flera Borlängebor polisen för att anmäla att det var stökigt i området kring Paradisparken. I samtalen rapporterades det bland annat om en bil som körde in i parkerade fordon. Enligt polisen var bilen som användes under vansinneskörningen stulen.

Flera ungdomar ska ha varit inblandade, men polisen har ännu inte anträffat någon misstänkt.

Flera gräsmattor är sönderkörda

Borlänge Energi berättar att bilen även har varit inne och kört i den välbesökta lek- och aktivitetsparken.

– De har flyttat på ett skyltställ, en avspärrning gjord i metall är sönder, flera gräsmattor är sönderkörda och ett träd ligger på trekvart, berättar driftchefen Lill Lingström.

Hon fortsätter:

– Det är jättetråkigt, men vilken tur att ingen kom till skada.

Personerna har flyttat på flera väghinder. Det var så de kunde ta sig in i undersköterskan Marias trädgård.

Polispatrullen som ryckte ut till platsen natten mot torsdagen skrev en anmälan om skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Borlänge Energi har ännu inte polisanmält händelsen, de vet ännu inte hur mycket det kommer att kosta att återställa parken.

– Det kommer att dröja innan vi kan fixa gräsmattorna och trädet, men det övriga är redan fixat. Vi har bland annat varit ut och ställt tillbaka en stor sten som de hade skjutit framför sig med bilen ut på en cykelbana, säger Lill Lingström.

Hon säger att säkerheten i parken redan är hög, men att Borlänge Energi kommer att titta på om det finns några åtgärder som kan vidtas för att förhindra att liknande saker sker igen.

– Vi har redan flera hinder. Frågan är vad vi mer kan göra, men det är klart att vi tittar på helheten för att se vad vi kan förbättra.