Unga författare i Mora skrev imponerande noveller i ny tävling

Novelltävlingen genomfördes under våren, under coronautbrottet när skolan hölls stängd. Därför kom endast tolv bidrag in, men Sonja Lindeberg, skolbibliotekarie, Mora gymnasium tycker ändå deltagandet var bra.

– Med tanke på rådande omständigheter och att det är första gången vi genomför tävlingen, så är jag nöjd.

Tävlingen hade tema vinden, vinden, som blåser eller vinden i ett hus. Deltagarna fick skriva maximalt 3000 ord. Sonja Lindeberg vill fortsätta med novelltävlingen och göra den till en tradition på skolan.

– Jag ville få igång lusten att skriva och det kom också in helt fantastiska bidrag till tävlingen, säger Sonja.

Benjamin Burtus Molin, segraren i tävlingen skrev en fantasynovell om en familj under andra världskriget där sonen flyr till en annan verklighet.

Juryns motivering till förstapristagaren var: Stormön är en stark och väl genomförd berättelse. Den har även nerv och spänning och är överraskande. Texten berör oss på flera plan, dels för våldet i familjen dels för de fantasirika kopplingarna till vind. Slutet är både överraskande och hoppingivande.

En en extra eloge till gåtan, vars svar även är temat för novelltävlingen, skriver juryn.

Hedersomnämnandet i tävlingen fick Egil Lissmyr för sin novell om en flygplanskrasch.

– De kreativa greppen i novellen om Gesunda är många och i kombination med den geografiska

närheten och den historiska kopplingen ges flera dimensioner. Slutet är bra, både svävande och överraskande. Med fina och täta miljöbeskrivningar byggs berättelsen om myrmarkens upp, nästan som en spökhistoria. Historien är stark och visar på förståelse för svåra livsval, som hur beslut än tas tvingar personerna att leva med dem. Avslutningen är fin med sin vändning eller möjligen dubbeltydighet, anser juryn om Egils novell.

Sarah Feller skrev en deckarhistoria, som juryn tyckte var mycket spännande, en historia, som kunde blivit en bok. Sarah skriver en bok just nu och hon har skrivit sedan länge.

– Jag gick i Noretskolan och där hade vi också novelltävling vilket var väldigt roligt, säger Sarah.

Zainab Alloto skrev en självbiografisk berättelse redan innan tävlingen startat. Hennes lärare tyckte att Zainab skulle vara med i novelltävlingen och det gjorde hon och kom på fjärde plats.

I juryn deltog Jane af Sandeberg, författare och journalist, Sonja Lindeberg, skolbibliotekarie, Ninni Skön, ungdomsbibliotekarie Mora bibliotek och kultur- och bibliotekschef Mora kommun Sonja Viklund.

– Jag är van att läsa texter med kritisk inställning. Det var svårt att läsa på ett annat sätt och jag är djupt imponerad. Vilken fantasi och vad härligt att vara i början av sitt skrivande. Jag blev väldigt inspirerad, säger Jane af Sandeberg.