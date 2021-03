Undersökning visar: Fler oroas idag för dålig privatekonomi – då påverkas också hälsan

Det visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden.

1 518 svar samlades in under maj 2020 och 2 057 under januari 2021.

I korthet framkom:

• Allt fler har svårt att klara sina utgifter, även hushåll med tämligen goda inkomster.

• Hushåll med lägre inkomster upplever i större utsträckning att den egna ekonomin har försämrats.

• Var tredje hushåll med barn uppger att de har svårt att klara sina utgifter; tuffast är situationen för ensamstående föräldrar där 42 procent har betalningsproblem.

• Nära var tredje person i gruppen unga vuxna, 18–34 år, uppger att de har svårt att klara sina utgifter.

• Närmare var femte tillfrågad, 18,5 procent, bedömer att de kommer att få svårt att klara sina betalningar nästa månad.

• Antalet hushåll som har en ekonomisk buffert minskar – från 83,9 procent i maj förra året till 69 procent i januari 2021.

• Den ekonomiska otryggheten ökar, framför allt i gruppen ensamstående föräldrar där varannan tillfrågad nu oroar sig över sin ekonomi.

• Pandemins ekonomiska effekter påverkar hälsan negativt.

Den slutsats som tas är att allt fler har svårt att få pengarna att räcka till.