Tvingas tänka om kring skolavslutningen – som kan lämna kyrkan: "Blir inte som vanligt"

I Smedjebacken brukar eleverna i grundskolan högtidligt fira slutet av skolåret i Norrbärke kyrka respektive Söderbärke kyrka. Än är det någon månad kvar till 12 juni, men Maria Ronsten hoppas att man inom den närmaste veckan kan kommunicera hur man gör med grundskolornas avslutning.

– Det är nog klokt att beslutet kommer snart så att folk slipper fundera och hinna planera saker. Skolavslutning blir det, men inte som vanligt. Vi ska göra det så bra som möjligt för alla och samtidigt följa de riktlinjer som finns, säger hon.

Om det innebär att man kan ändå kan ha avslutning i kyrkan, om än i något begränsad form, är i dagsläget oklart.

– Vi ska prata med kyrkan, men förbudet mot "50-samlingarna" gäller ju fortfarande. Skolan är undantagen i själva skolbyggnaden, men här är vi någon annanstans. Vi får tänka nytt och annorlunda. Under framför allt niornas avslutning brukar det ju vara många föräldrar med, säger Maria Ronsten.

De två senaste åren har kommunen under avslutningskvällen också bjudit in högstadieeleverna till arrangemanget "School's out" i Söderbärkeparken. Ett arrangemang som har lockat en bra bit över 100 ungdomar.

– De har bussats ner från Smedjebacken och så har det varit disco och artistuppträdande. Vi får avvakta lite till med hur det blir i år. Det jobbas med frågan just nu, berättar Evamari Anestedt på Smedjebackens kommun.

Från Ludvika är beskedet att man senast i mitten av maj kommer att informera om upplägget kring avslutningen i grundskolan. Även där hänger ungdomarnas drogfria avslutningsfest på kvällen, som de senaste åren hållit till runt Kajkrogen, löst.

– Samtidigt så vet vi att ungdomar gärna vill samlas på avslutningskvällen så det blir något att fundera på, sade förvaltningschefen Barbro Forsberg Nystedt till tidningen för någon vecka sedan.