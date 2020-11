Tvära kast för personalen: ”Nu är det allvar”

I entrén till biblioteket i Ludvika luktar det fränt av handsprit. På flera skyltar uppmanas besökare att göra sina ärenden snabbt. Det framgår också att alla sittplatser är bortplockade.

– Det är märkliga tider. Det är konstigt att man får vara med om det här, säger bibliotekschefen Maria Morén och ser sig omkring i de ovanligt tomma lokalerna.

Sedan spridningen av coronaviruset tog fart i Sverige i våras har antalet besökare på biblioteket minskat till hälften. Sannolikt kommer besöken nu också att tunnas ut ytterligare. Under onsdagen kom nämligen kommunen med skärpta restriktioner som bland annat innebär att biblioteket i Ludvika bara får ta emot tio personer åt gången och att biblioteksfilialerna får ta emot fem besökare. En anställd kommer att stå i entrén för att se till att antalet inte överskrids. Det innebär i sin tur att huvudbiblioteket behöver begränsa sina öppettider till att endast ha öppet på vardagar, klockan 10-18.

– Vi har inte personalresurser för att upprätthålla det på lördagar, säger Maria Morén.

Hon tycker ändå att kommunens beslut är bra.

– Det är självklart jättetråkigt för alla, vi vill vara den demokratiska mötesplatsen och kunna hjälpa privatpersoner med olika ärenden. Men nu är det allvar, vi måste minska smittspridningen och rädda liv, säger hon.

Maria Morén uppmanar människor att ringa eller mejla om de vill ha hjälp med något från biblioteken. Hon tipsar också om flera nyheter som införts för att göra biblioteken tillgängliga för människor trots pandemin.

– Alla som har svårt att läsa kan få talböcker hemskickade gratis, vi har bokpåsar för take away och vi har infört boknyhetsbrev eftersom vi fick ställa in bokcirklarna, berättar hon.

Även på badhuset i Ludvika har förändringar genomförts till följd av de skärpta restriktionerna. Antalet badgäster har nu begränsats från 50, som har gällt sedan i våras, till 25 personer. Kontrollen av antalet gäster sker här automatiskt genom ett system som registrerar när personer kommer och går.

För att minska smittspridningen har badhuset även pausat all verksamhet för personer över 15 år, inklusive babysim eftersom föräldrar då måste vara med.

Ali Yousofi som arbetar på badhuset tycker att det är bra att reglerna skärps.

– Så länge det minskar smittspridningen så är det bra. Man måste följa Folkhälsomyndighetens råd, säger han.