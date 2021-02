Två nya skador när Leksands segertrend bröts: "Nog ingen som är tillbaka till nästa match"

Leksand kom ut riktigt bra ännu en gång i en bortamatch. Laget hade ju vunnit nio av de tio senaste på bortaplan.

Och de nio raka förlusterna i Löfbergs arena såg ut att vara nästa spöke som det nytända stjärnlaget skulle jaga bort.

Leksand dominerade första perioden helt och gick ifrån den med en 2–1-ledning.

Men redan i början av andra perioden skadades den kanske viktigaste backen, Jonas Ahnelöv, när han flög in i sargen efter en tripping från Michael Lindqvist.

Leksand utnyttjade visserligen powerplayet till att göra 3–1 efter 3.05, men när sedan Martin Karlsson drog på sig en onödig utvisning för tripping på målvakten Henrik Haukeland tre minuter senare vände Färjestad matchen.

Laget gjorde tre raka mål och innan mardrömmen var över hade Janne Juvonen bytts ut mot Axel Brage efter 15.59.

I slutet av perioden tvingades också Jon Knuts lämna matchen efter en armbåge mot struphuvudet.

Leksand hade flera möjligheter att kvittera – Emil Heineman den bästa när han sköt pucken över med öppet mål från nära håll efter att Haukeland lämnat en retur halvvägs in i tredje perioden – men i stället avgjorde Per Åslund i tom bur med 1.07 kvar att spela.

– Vi börjar backa med pucken. Vi spelar mer mot eget mål än deras mål och det har inte varit framgångsrikt tidigare för oss heller, säger Björn Hellkvist till C More om den matchavgörande andra perioden.

Han kunde inte ge några uppdateringar om de skadade spelarna direkt efter matchen, men gav en dyster prognos inför bortaderbyt mot Brynäs på tisdag gällande den digra skadelistan.

– Det är nog ingen som är tillbaka till nästa match, sade Hellkvist.

Matchens bjudning:

Janne Juvonen brukar vara säkerheten själv. Men Färjestads 4–3-mål får superkeepern ta på sig. Juvonen var nere bakom eget mål och bjöd Färjestad på pucken innan han sånär blockerade den, men Jakob Forsbacka-Karlsson kunde peta in den i mål.

Matchens forecheck:

Nils Åman och Emil Heineman rusade båda på pucken när Leksands första powerplay var på väg att lida mot sitt slut. Linus Arnesson hade tagit burskydd, men det hjälpte föga när Leksands unga vinthundar kom farande över isen. Arnessons rensning blev inte bättre än att den gick på Heinemans ben och i mål till 0–1.

Matchens 3 bästa LIF-spelare

1) Mattias Ritola

Vilken comeback han har stått för när det fungerade den här gången! Ritola är med och bidrar i första powerplay igen och visar att han har i de två första formationerna att göra trots både ålder och skadehistorik. Passningen till Jonas Ahnelövs 0–2 var hockeygodis.

2) Axel Brage

En otacksam uppgift att komma in när Juvonen hade släppt in tre mål i andra perioden och Leksand skakade. Brage, som skulle ha stått i den inställda tisdagsmatchen mot Malmö, tackade dock för förtroendet och höll nollan under den dryga period han vaktade Leksandskassen.

3) Nils Åman

Sällan spelaren som får rubrikerna. Gör jobbet i det tysta i kedjan med Mattias Ritola och Patrik Zackrisson. Avestakillen och förstaårssenioren har hittat rätt i rollen som ytterforward och bidrar till att Leksand fått igång målskyttet bakom superkedjan.

Matchfakta/SHL

Färjestads BK – Leksands IF

5–3 (1–2, 3–1, 1–0)

Första perioden: 0–1 (6.03) Emil Heineman spel fem mot fyra, 0–2 (8.24) Jonas Ahnelöv (Mattias Ritola, Patrik Zackrisson), 1–2 (19.47) Victor Ejdsell (Jacob Peterson, Daniel Viksten).

Andra perioden: 1–3 (3.05) Mattias Ritola (Patrik Zackrisson, Carter Camper) spel fem mot fyra, 2–3 (6.45) Jesse Virtanen (Daniel Viksten, Jacob Peterson) spel fem mot fyra, 3–3 (12.53) Jacob Nilsson (Albert Johansson, Jonathon Blum), 4–3 (15.59) Jakob Forsbacka-Karlsson (Carl Jakobsson, Olle Lycksell).

Tredje perioden: 5–3 (18.53) Per Åslund (Pontus Widerström) mål i tom bur.

Skott: 23–24 (8–12, 8–7, 7–5)

Utvisningar, Färjestad: 3x2. Leksand: 4x2.

Domare: Morgan Johansson, Pehr Claesson.

Leksand i Löfbergs arena: Janne Juvonen (Axel Brage) – Jonas Ahnelöv, Mirco Müller, Mattias Göransson, Matt Caito, Nils Åman, Patrik Zackrisson, Mattias Ritola – Patrik Norén, August Berg, Jesper Kandergård, Otto Paajanen, Emil Heineman – Martin Karlsson, Jon Knuts, Fredrik Forsberg – Daniel Gunnarsson.