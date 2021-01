TV: Uppväxta med varandra – här är ”Leksandsgrannarnas” NHL-succé i natt: ”En bra start”

Sporten har i dagarna skrivit om ex-leksingen Fredrik Händemark, 27, som jagar sina första NHL-minuter i San Jose Sharks. Till premiären placerades dock Björbo IF-produkten i den så kallade ”taxitruppen”, vilket innebär att han inte spelar matcher men heller inte skickas ned till AHL.

– Det är tätt med matcher och finns risk för skador eller att nån drar på sig corona. Då ska lagen ha en stor trupp, och spelarna som är utanför laget för stunden ska träna och hålla i gång om chansen kommer, sa Händemark i Sportens intervju inför premiärmatchen som San Jose vann borta mot Arizona under natten till fredag.

För de mer etablerade NHL-masarna gick det bättre i nattens omgång.

Filip Forsberg, 26, stod för ett läckert matchvinnande mål när han sköt 2–1 mot Columbus i en match som Nashville vann med 3–1 till slut. För Mora IK-backen Mattias Ekholm loggade drygt 21 minuters istid i Nashville – tredje mest i hemmalaget.

– Vi blev bättre och bättre (i matchen), säger den tidigare Leksandsspelaren till Nashville Predators hemsida.

– I tredje perioden tycker jag att vår offensiv fick fart och vi hade några längre byten i deras zon. Jag tycker att vi spelade vår bästa hockey i slutet. Det är så klart nånting vi vill fortsätta med resten av den här säsongen, och jag tycker att vi fick en bra start.

TV: Se Filip Forsbergs mål i NHL-premiären nedan

Den ett år äldre Victor Rask växte upp blott en kilometer från Filip Forsberg, på andra sidan av Leksandsbron (Rask på Noret, Forsberg i Åkerö). Rask har blivit något av en NHL-doldis bland alla svenskar, trots att han nu går in i sin sjunde raka säsong i världens bästa liga.

Under åren i Carolina var han en pålitlig, funktionell forward som spelade 80 grundseriematcher eller fler per säsong. Men under ett tuffare 2018/19 trejdades han halvvägs in i säsongen till Minnesota.

2019/20 blev det 43 grundseriematcher för leksingen innan säsongen stoppades på grund av pandemin, men i natt fick han en flygande start i premiären borta mot Los Angeles.

Victor Rask reducerade nämligen till 2–3 tidigt i den tredje perioden, innan Marcus Foligno kvitterade till 3–3 och tog matchen till förlängning. Väl där avgjorde den ryske succémannen Kirill Kaprizov (1+2 i matchen).

TV: Se Victor Rasks mål i NHL-premiären nedan

– Mitt mål är alltid att vara med i matchtruppen, för det är inte kul att sitta uppe på läktaren och se på, sa Victor Rask till Minnesota Wilds hemsida inför premiären.

– I vill ta ett steg till från förra året. Jag vill vara med i matchtruppen. Jag har jobbat hårt på försäsongen och ser fram emot den här säsongen.