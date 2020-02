TV: Senaste nytt om storbranden – räddningschef Szymanski om insatsen på plats: "Vi har kallat in ett totallarm"

TV: Sammanfattning om insatsen - vi är på plats. Hör räddningschefen Johan Szymanski.

Räddningsenheter med tre enheter från Mora plus en förstärkning från Orsa kallades in – men till sist tvingades man till ett totallarm, det vill säga man kallat in annan ledig personal.

Byggnaden är totalförstörd i den explosionsartade branden och insatsen har inriktats på att rädda intilliggande byggnader, varav flera bostadshus.

En person uppges ha fått i sig rök, dock ej allvarligt skadad.

Räddningschefen uppmanar boende i närheten att stänga dörrar och fönster för att inte dra i sig den giftiga brandröken.

