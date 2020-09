TV-pucken flyttas till Falun – osäkert om arenan blir klar i tid efter vårens brand

TV-puckens kvalspel för pojkar avgörs på fyra orter i Sverige i början av oktober. En av kvalgrupperna kommer att spela i Dalarna och Leksands IF skulle stå som arrangörsförening.

Men då det råder osäkerhet kring när Weda Skog Arena kan vara i full drift igen meddelar nu Dalarnas ishockeyförbund att kvalspelet flyttas till Lugnets Isstadion i Falun.

"Vi har full förståelse att Leksands IF inte kan tillhandahålla anläggningen för TV-puckens kvalspel utifrån de premisser som råder. Vi är mycket tacksamma att Falu IF med kort varsel kunnat ta sig an kvalgruppen och vi är säkra på att det kommer att bli ett riktigt bra arrangemang på Lugnet med Falu IF som värdförening", säger Rolf Rickmo, ordförande i Dalarnas ishockeyförbund, i ett pressmeddelande.

Arbetet med att bygga upp Weda Skog Arena efter branden den 16 april pågår för fullt. När tidningen i veckan besökte bygget berättade Magnus Proos, fastighets-vd i Leksands IF, att renoveringen gått snabbare än man hade trott.

"Det är givetvis väldigt tråkigt både för föreningen och samhället att vi inte kan genomföra kvalspelet i Leksand som planerat", säger Andreas Hedbom, vd i Leksands IF.

"Återuppbyggnaden av Weda Skog Arena går just nu enligt plan, men med tanke på att kvalspelet bara är en månad bort kan vi inte med hundraprocentig säkerhet utlova att ishallen är tillbaka i full drift till TV-pucken", fortsätter han.

Dalarnas ishockeyförbund kommer nu tillsammans med föreningen och Falu kommun snabbt sätta ihop en plan för flytten.

"Vi har förmånen att nyttja de erfarenheter som vi drog av förra årets flytt av TV-Puckens finaldag där Falun tog över arrangemanget under finaldagen. Det är en logistisk utmaning men vi känner oss mycket trygga med uppgiften", säger Jan Eljas, vice ordförande i förbundet och ansvarig för TV-pucken.

Robert Wikblom, ungdomsansvarig och styrelsemedlem i Falu IF:

"Falu IF är smickrade och tar gärna över stafettpinnen från Leksands IF och fixar kvalspelet i Dalarna. Extra roligt när Faluspelare är med i truppen så de får spela på hemmaplan. Vi hoppas att killarnas resa i Lugnets ishall blir lika bra som för tjejerna förra året."

Kvalspelet i Falun avgörs den 2-4 oktober. Förutom Dalarna deltar även Värmland, Gästrikland, Örebro, Västmanland och Bohuslän/Dalsland.