Tjuvarna tog sig in i butiken och lagret. De ska ha kommit över stöldgods till ett värde av 150 000 kronor.

Under torsdagskvällen tar Efterlyst upp smash and grab-kuppen i Falun. Då visas bilder från övervakningskameran i butiken hur två män tar sig in efter att butiksfönstrets krossats av gaffeltrucken.

Se hur hjullastaren kör in i butiksfönstret i spelaren nedan. Klippet är från Efterlyst torsdag 20.00 på TV3 och Viafree: