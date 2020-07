Under torsdag kväll och natten till fredag har polisen rört sig i Rättvik med anledning av ett grovt brott. Anmälan kom in under torsdagen och under hela fredagen pågick utredningsåtgärder och teknisk undersökning vid Knektplatsens Bed and breakfast.

Polisen har under den tiden varit mycket förtegen om händelsen men meddelar nu under lördagsförmiddagen att en person i 20-årsåldern har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Avspärrningarna på brottsplatsen har nu hävts.