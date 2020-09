TV 4-personligheten Cissi Renström Suurna från Falun: "Favoriter att intervjua är Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger"

– Vi hade ingen TV hemma men även mina föräldrar gillade film...

Cicci Renström Suurna och hennes syster talar fortfarande med värme om åren i Falun. Deras pappa fick jobb på Bergslaget, idag Stora Kopparberg, och de flyttade till Falun när Cicci var bara ett år. Hon gick på lekis på Daljunkargatan och sedan började hon på Vårliden skola.

– Vi, jag och min syster, är ibland helt fixerade vid barndomen och åren i Falun. Det var så snällt, vänligt och idylliskt. Åren i Falun har betytt mycket för mig och präglat mig, säger hon om de nio år hon bodde där.

Och fortsatte att se film det gjorde hon. Hela tonåren gick hon "jämt med kompisarna på bio". Från sitt stora filmintresse till att arbeta som filmrecensent gick vägen via radion. Hon utbildade sig till radioproducent och hade i början fokus på sociala reportage. Hon var programledare på samhällsprogrammet Störning och jobbade sedan på radioprogrammet Efter 3.

– Under tiden blev det alltmer nöjesjobb, kändisintervjuer och reportage om film.

I år har hon varit 30 år på TV 4 som kultur- och nöjesreporter, med stort fokus på film.

– Det är tacksamt att bevaka film, det är ju inte något lokalt utan gäller för hela landet. Det är brett.

Det har hänt mycket på 30 år men hennes jobb har i grunden inte förändrats.

– Jag gör egentligen samma sak. Reportage och intervjuer och kommenterar även live i nyhetssändningar.

Hon gör "bara TV", som hon beskriver det, vilket betyder att hon inte, som många av hennes reporterkollegor, publicerar material även på olika sociala medier. Den största förändringen för filmen är dock ändå spridningen:

– Digitaliseringen har varit helt fantastisk, nu behöver ingen tvingas vänta två månader för att se en ny film, oavsett var man bor. Det är en jätte positiv utveckling.

Har jobbet blivit svårare eller lättare med lång erfarenhet?

– Självklart blir det på ett sätt lättare att hantera situationer när du till exempel har extremt begränsat med tid för intervjuer.

Att ha max fem minuter för att intervjua två huvudrollsinnehavare är inte ovanligt.

– Utmaningen blir att få med något som är intressant. Och intervjuar jag Arnold Schwarzenegger finns stora förväntningar på att jag ska leverera. Den pressen känner jag fortfarande. Då har jag samma anspänning och nervositet som förr. Men visst hjälper det med erfarenhet, jag känner till förutsättningarna och vet ungefär hur många frågor jag kommer att hinna med.

Just Arnold Schwarzenegger har hon intervjuat flera gånger.

Hur är det att intervjua dessa många gånger mycket kända personer?

– De flesta är jätteproffsiga och säger bra, riktiga saker. Just Arnold Schwarzenegger har jag intervjuat flera gånger och han är en av de som är verkligt proffsig. En annan favorit att intervjua är Sylvester Stallone. Honom högaktar jag, han kan under fyra minuters intervju vara både rolig, allvarlig och personlig. Även Mel Brooks var så personlig och vänlig. Och på senare tid var till exempel Daniel Radcliffe, som spelade Harry Potter, jätte gullig. Och Emma Thompson riktigt bra och äkta.

Det märks att hon intervjuat många och därför har svårt att veta vilka hon ska lyfta fram. Hon fyller på med Rosanna Arquette, Linda Hamilton, Christina Lindberg och Alba August. Och två fransyskor:

– Cathrine Deneuve är svår - hon vill egentligen bara bli intervjuad av män... Men Juliette Binoche är jätte trevlig men har mycket stor integritet.

Så kommer hon in på att intervjua svenskar, det blir annorlunda och hon får ofta betydligt mer tid på sig att göra sitt jobb.

– Jag är friare i språket också.

Hon nämner Mikael Nykvist, Jan Troell och Stellan Skarsgård och så lite oväntat:

– Birgit Nilsson, vi var hos henne i Skåne. Hon är nog den roligaste jag intervjuat, hon bjussade verkligen på sig själv och jag blev helt förälskad. Henne vill jag nämna även om hon var operasångare och inte jobbade med film.

Samtalet kommer så in på det här med att se film på tv eller bio.

– Jag är en riktig biokramare och jag tror att många håller med mig. Filmen blir mer tillgänglig på bio. Jag har inget emot streaming men vissa filmer bör ses på stor duk så att bildupplevelsen blir verklig.

– Ett intimt kammarspel kan istället gå lika bra att se hemma på tv-skärmen. Men stora filmer ska ses på stor duk.

Föredrar du någon särskild genre?

– Egentligen är jag allätare. Jag tycker helt enkelt om bra film.... Det kan vara allt från tecknat till en hårdkokt thriller. Men jag tycker inte om våldsamma actionkomedier. Överhuvudtaget har jag svårt med våld, säger Cicci Renström Suurna.

Att nämna filmer som gjort stort intryck på henne blir svårt, det finns många. Men hon nämner i nästa andetag "Vi som älskade varann så mycket" av Ettore Scola. (Läs mer om filmen i faktarutan.)

Hon för så ett resonemang om hur hennes eget humör påverkar intrycket, även för henne som professionellt ska bedöma filmer.

– Vissa filmer går djupare in i en beroende på det egna mentala tillståndet eller var man är i livet.

Hur många filmer hon sett genom livet vågar hon absolut inte gissa på. Just nu i coronatider ser hon film och serier på TV hemma. Men det blir inget jobb att göra på det.

– Men jag har sett minst två filmer i veckan för jobbet, och när jag är på festivaler blir det ibland uppemot sex stycken per dag. Jag ser också gärna film privat, går fortfarande gärna på bio. Så det har blivit en del.

Hur är det att recensera en film?

– Det är svårt ibland att reda ut vad jag egentligen tycker. Jag gillar inte lustmordskritiserande. En del älskar att håna, sätta en yxa i en produktion men jag försöker verkligen vara saklig. Men jag kan också bli jätte provocerad av dålig bild, slarv och tunna storys. Då måste jag säga det men man behöver inte mörda för det. Det här är särskilt svårt när det gäller svensk film.

Hon nämner i sammanhanget filmen Cats, som kom i fjol, och som blev brutalt sågad. Den skulle hon kommentera den i programmet Efter 5:

– Jag tänkte mig noga för och på alla de som älskade musikalen Cats, för de är nog filmen inte så fel och dem ville jag absolut inte göra ner helt. Så jag försökte vara nyanserad. Jag vill aldrig håna men den filmen var faktiskt bisarr.

Minns du någon film från Barnens filmklubb i Falun?

– Alla filmer vi såg med Charlie Chaplin och Buster Keaton. Och så fick vi, som alla barn tror jag, se Viggen Viggo om en fågelunge i Stockholms skärgård. Jag tror också att jag såg "Mitt hem på Copacabana" av Arne Sucksdorff. Jag älskade också filmerna med Bröderna Marx, de var geniala. Jag gillar dem fortfarande, säger Cicci Renström Suurna.

Filmer som djupt berört Cicci:

Vi som älskade varann så mycket - 1974 av Ettore Scola, italiensk dramakomedi om de tre tidigare partisanerna som slåss om samma kvinna och av många kallad "Historiens bästa film". Med den klassiska repliken "Vi skulle förändra världen – men det var världen som förändrade oss”.

Amadeus - från 1984 i regi av Milos Forman med Wolfgang Amadeus Mozart och Antonio Salieri i fokus. "Jag var helt knäckt efteråt och kunde inte jobba resten av dagen, säger Cicci Renström Suurna."

Gökboet - 1975 regi Milos Forman om ett mentalsjukhus. Bland annat belönad med en Oscar för bästa film.

Birdy - från 1984 om en man som lider av trauma från Vietnamkriget, med musik skriven av Peter Gabriel.

Pianot - från 1993, manus och regi av Jane Campion och inspirerade av Emily Brontës roman Svindlande höjder. Fick bland annat en Oscar och Guldpalmen.

Apocalyse Now - från 1979 av Francis Ford Coppola som bland annat fått en Oscar och Golden Globe Award för bästa regi.

Brända av solen - rysk film från 1994 som vann Oscar för bästa utländska film och juryns stora pris vid filmfestivalen i Cannes.

Några mer samtida filmer:

Full Monty, 1997, brittisk komedi, regissör Peter Cattaneo.

Parasit, 2019, sydkoreansk thriller/komedi, regissör Bong Joon-ho. Filmen har bland annat fått en Oscar för bästa film.

BlacKkKklansman, 2018, regissör Spike Lee

Bohemian Rhapsody, 2018, om bandet Queen, regissör Bryan Singer.

Hjärter Dam, 2019 svensk/dansk produktion, regissör May el-Toukhy

Dunkirk, 2017 skriven och regisserad av Christopher Nolan

Goliat, 2018, regissör Peter Grönlund

Jag, Daniel Blake, 2016, och Sorry we missed you, 2019, båda regisserade av Ken Loach

Av: Jane af Sandeberg

Foto: TV 4