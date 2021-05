Tusses tuffa konkurrent – svenskbidraget favorittippat

Trots att Destiny Chukunyere bara är 18 år har hon hunnit uppträda på en rad stora tv-produktioner.

Som 13-åring tog den maltesiska sångerskan hem Junior Eurovision Song Contest med låten "Not my soul", 2017 deltog hon i "Britain's got talent" och tre år senare vann hon Maltas version av "The X Factor".

Destiny blev uttagen till Eurovision Song Contest redan förra året med låten "All of my love", men tävlingen ställdes in till följd av pandemin.

– Det var en av de värsta dagarna i mitt liv. Jag var så förberedd och såg framemot att uppträda. När de ställde in kände jag "Vad händer nu? Kommer jag inte att få den här chansen?", säger hon.

Tränat i Sverige

Men inför årets tävling blev hon åter vald med låten "Je me casse", som är skriven av svenskarna Malin Christin, Nicklas Eklund och Amanuel Dermont, samt brittiske Pete Barringer. Även koreograferna för numret, Sacha Jean-Baptiste och Keisha Von Arnold, är svenskar, och inför den internationella tävlingen har Destiny besökt Sverige för att öva in numret.

– Jag är glad att covid gav mig den här möjligheten och introducerade mig för en väldigt bra låt. Jag är så tacksam för att jag kan göra det här för andra året i rad. "Je me casse" är min bebis, säger hon.

Låten handlar om kvinnokamp och att alla kvinnor duger som de är.

– Meddelandet jag vill nå ut med till alla kvinnor är att de är vackra, starka och självständiga. Vi kan alla bli framgångsrika och behöver inte en person, en man, för att lyckas, säger Destiny.

Aldrig vunnit

Hon är kritisk till sociala medier, som hon snarare tror stjälper än hjälper kvinnor.

– Alla målar upp en perfekt livsstil och en perfekt version som de vill att alla andra ska se. Det hjälper inte de kvinnor som saknar självförtroende, säger hon.

Låten är en av de stora favoriterna inför årets tävling, tillsammans med Frankrikes bidrag "Voilá" av Barbara Pravi. Trots att Malta aldrig har gått segrande ur Eurovision Song Contest har landet ofta nått höga placeringar, och enligt Destiny är hon och hennes landsmän som besatta av musiktävlingen.

– Vi älskar Eurovision, i Malta är Eurovision det största evenemanget, folk samlas hemma hos varandra och har fester och firar musiken, vi går verkligen i gång på det, säger hon.

TT: Hur skulle det kännas att vinna nu?

– Det skulle vara stort och speciellt för vårt land, säger Destiny, men tonar sedan ner favoritskapet:

– Jag är tacksam över att befinna mig i den här positionen, men jag fokuserar inte på oddsen utan på att leverera ett bra framträdande och att ha "the time of my life". Jag är fortfarande 18 år och vill inte pressa mig själv, jag vill bara njuta av den här upplevelsen och skapa starka minnen.

Sofia Sundström/TT

