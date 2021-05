Tusses skola i Borlänge drabbad av corona – alla 140 elever skickas hem

Risken kanske annars är att alla blir sjuka

Efter att sex elever och två ur personalen konstaterats smittade av coronaviruset, så beslutade Borlängegymnasiets rektor Anna Ek att stänga lokalerna.

Totalt berörs runt 160 personer, 140 elever och resten personal.

– Vi har varit så förskonade hittills under hela pandemiperioden, de elever som ändå har varit smittade har drabbats under loven – vi har inte påverkats tidigare, säger Ek och berättar att det första av de smittfall som hon nu fått information om, började visa sig under förra helgen. Därefter har de droppat in lite utspritt under veckan.

I tisdags skickades årskurs tre hem, efter diskussion med smittskyddsenheten.

– När jag fick reda på i dag att ytterligare två elever och två ur personalen var drabbade – då pratade jag med min chef och det bestämdes att alla elever ska läsa på distans nu.

– Det är bättre att ta det säkra före det osäkra – risken kanske annars är att alla blir sjuka och kanske inte ens klarar av att plugga på distans, säger Anna Ek.

På skolan går en inte helt okänd elev – en viss Tousin "Tusse" Chiza – aktuell för Eurovison song contest i Rotterdam dit han ska åka redan under fredagen. Tävlandet för hans del startar 18 maj då en av semifinalerna genomförs.

Alla Tusse-fans kan dock vara lugna, i alla fall just nu – han har mest undervisats på distans den senaste tiden, försäkrar både Anna Ek och hans skivbolag.

"Tusse har inte varit på skolan på nästan tre veckor. Nederländerna kräver också två negativa covid-test för inresa. Tusse har gjort bägge testen, det senaste idag, och bägge har varit negativa", skriver Niklas Torsell på Tusses skivbolag Universal Music i ett mejl.

Eleverna på Rytmus i Borlänge ska vara hemma denna vecka och nästa innan man gör en ny utvärdering – om man kan släppa tillbaka alla till lokalerna.

Anna Ek hoppas också att alla på skolan testar sig för att undvika att smittan sprider sig.

– Jag har gått ut med uppmaningen att alla på skolan ska göra ett covidtest – skulle det visa sig att de är smittade så måste de meddela mig för att jag ska kunna skapa mig en bild av läget helt enkelt.