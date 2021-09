Tusses plan inför låtsläppet – så vill han hylla Borlänge: ”Jätteviktig för mig”

I somras lämnade Tusse Dalarna för Stockholm efter att han tagit studenten från musikgymnasiet Rytmus i Borlänge. Tanken var att flytten skulle underlätta för karriären.

– Nästan alla låtskrivare och producenter utgår ju från Stockholm, har han tidigare sagt.

Och de senaste månaderna har varit hektiska för artisten, som bland annat har hunnit med att sommarprata, åka Sverige runt på Diggiloo-turné och uppträda både på Liseberg och Skansen. Han har dessutom hunnit skriva på ett par låtar.

Väldigt relevant för den här staden

En av låtarna har han hintat en del om i sociala medier, och beskrivit som ”sin viktigaste låt hittills”. Den är nu klar och släpps inom kort, avslöjar han under ett besök i Borlänge.

– Jag är på en bra plats just nu och känner att jag har en stor frihet och mycket tid till att göra musik. Jag blir nästan klar med en låt om dagen, så känns det, säger han och fortsätter:

– Låten som snart kommer ut är jätteviktig för mig, och min dröm är faktiskt att spela in musikvideon i Borlänge.

Tusse kämpar just nu under tidspress för att drömmen ska bli verklighet. Att just Borlänge passar som skådeplats för musikvideon beror på texten.

– Ämnet jag har skrivit om är väldigt relevant för den här staden, säger 19-åringen.

Borlänge har dessutom en speciell plats i hans hjärta, säger han.

– Det var här jag gick i gymnasiet under både Idol- och Mellotiden och här jag växte upp på något sätt.