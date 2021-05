Tusses filmögonblick – iförd fem kilo smycken: ”Det var som Fire Saga”

På lördagsförmiddagen äntrade Tusse Chiza Eurovision-scenen i Rotterdam för första gången.

19-åringen från Tällberg framförde sitt nummer tre gånger. Han var märkbart tagen efteråt och jämförde upplevelsen med en scen från succéfilmen Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga från 2020.

– Jag låter klyschig, men det var som Fire Saga, alltså Eurovisionfilmen, när de kommer in på arenan och säger ”This is far from Island”. Det här var långt ifrån Sverige. Ett galet ögonblick, jag kan fortfarande inte tro det, säger Tusse under en pressträff.

Han fortsätter:

– Det här är ett äventyr, en jäkla resa. Nu är vi här och det är så häftigt.

Under repetitionen fick ett fåtal reportrar för första gången se vilka förändringar numret har genomgått sedan Melodifestivalen. Den tydligaste är scenkläderna, där en stor mängd smycken adderats.

– Det är lite svårt att dansa med allt det här på, det håller mig nere. Smyckena väger kanske omkring fem kilo, avslöjar han.

Jag ligger lite efter

Den svenska delegationen anlände till Rotterdam i fredags. Nästa repetition är på onsdag.

Fram till dess ska Tusse, som tar studenten från Rytmus musikgymnasium i Borlänge i sommar, fokusera på skolarbete, berättar han.

– Det är svårt att balansera. Jag har gått gymnasiet samtidigt som jag deltagit i Talang, Idol, Melodifestivalen och nu Eurovision. Jag ligger lite efter, men så fort jag inte är här så pluggar jag. Jag vill verkligen ta studenten nu när jag har fått chansen och möjligheten att få en utbildning i Sverige.