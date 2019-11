Tusse till final i Idol – efter hyllningarna: "En på miljarden"

Deltagarna sjöng tre låtar var i fredagskvällens semifinal i Idol. De två första låtarna valdes av juryn, en utmaning och en låt där idolerna förväntades glänsa.

Tusse Chizas utmaning blev Lalehs version av Eva Dahlgrens låt "Ängeln i rummet". Han påstod att han aldrig ens hört låten – men lyckades ändå trollbinda juryn med sin känsla.

– Uttrycket ändras i dig när du sjunger på svenska, men jag tycker det är till det bättre. Jag gillar dig aningen mer när sjunger på svenska, sa Nikki Amini i direktsändningen.

– Jag kände din mamma där, sa en tårögd Kishti Thomita och syftade på Tusses biologiska mamma som gick bort för några år sedan, något som Tusse berättade om för tidningen.

Efter det framförde Tusse "I want you back" av The Jackson 5 och till sist en favorit i repris, "Human" med Rag'n'Bone som han först sjöng under Idols kvalvecka.

Det sista framträdandet var dock inte helt problemfritt.

– Jag kom av mig fyra gånger, men jag brydde mig så lite. Jag ville bara få ur mig kraften, sa Tusse från scenen.

Trots det fortsatte hyllningarna fortsatte att strömma över honom.

– Du har en sån karisma. Det är en på miljarden som kan göra mig så upprymd efter en sådan start. Du har allt som krävs, sa Alexander Kronlund.

Tv-tittarna höll med – och röstade Tusse till finalen i Globen nästa fredag då han har chans att vinna hela tävlingen.

I finalen ställs Tusse mot Freddie Liljegren. Dao Molander di Ponziano slutade på tredje plats.