"Tusse" rörde juryn till tårar – sjöng sig vidare i Idol

Som vi tidigare berättat representeras Dalarna i Idol 2019 av inte mindre än två musicerande masar – 21-årige Hampus Israelsson från Falun och sjuttonåringen Tousin "Tusse" Chiza från Tällberg.

Och på måndagen var det dags för dem båda att kliva upp på scen för att försöka sjunga sig till en plats i fredagsfinalerna.

Hampus gick ut som nummer två av kvällens totalt fem tävlande – och detta med ett nyfunnet självförtroende.

– Jag känner mig ganska lugn just nu, konstaterade falubon innan han rev av låten "You are the reason" av Calum Scott

Och även juryn la märke till att den tidigare nervositeten verkade som bortblåst.

– Du kommer hit och är en helt ny kille, konstaterade Anders Bagge efter framträdandet.

– Jag var helt såld på allting – vilken ton och vilken självsäkerhet!

Även Alexander Kronlund hyllade Hampus insats och kallade honom "en korsning av Justin Bieber och The-Hives-Pelle"

– Riktigt fint. Glimrande vacker sånt, fin vibrato – jag blir rörd, jag blir glad.

En som var betydligt mer nervös var "Tusse" som kvällen till ära valde att ta ett rejält kliv ur sin komfortzon genom att framföra Adeles ballad Turning tables – något som visade sig bli en succé.

– Förutom att du sjunger bra ger du allt från din själ och ditt hjärta – jag är så tacksam, sa en tårögd Kishti Tomita och fick medhåll från resten av juryn.

– Det är så otroligt stort av dig att göra den här grejen, ge sig ut på helt ny mark. Världsklass! konstaterade Anders Bagge.

Och även "Tusse" själv var nöjd med sitt framträdande.

– Jag känner att jag fick fram det jag ville få fram. Det finns mer känslor än bara glädje i alla liv och det ska komma fram också.

Men det var med just glädje som sjuttonåringen fick avsluta kvällen när det stod klart att tittarna röstat honom vidare i tävlingen.

