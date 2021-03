Tusse direkt in som etta på Svensktoppen

Seger i Melodifestivalen och direkt in på första plats på Svensktoppen.

Vilken helg det blev för Tusse Chiza. Inte nog med segern i Melodifestivalen och att han får representera Sverige i Rotterdam i maj tog sig den 19-årige Tällbergsbon direkt in på förstaplatsen på Svensktoppen.

– Vad händer? Ohhh... Sverige jag älskar er, jublade Tusse när Svensktoppens programledaren Carolina Norén meddelande Tusse placeringen efter lördagskvällens vinst i Melodifestivalen.

Därmed finns det två artister med Borlängeanknytning på veckans Svensktoppslista.

Miss Li har ju blivit en institution på Svensktoppen de senaste åren och hennes senaste låt ”Förlåt” har funnits på listan de senaste sex veckorna.

Den här veckan tappar Miss Li/Linda Karlsson några placeringar från en sjätte plats till plats åtta.

Svensktoppen

1) (Ny) Tusse - Voices 195 poäng

2) (Ny) Miriam Bryant & Victor Leksell - tystnar i luren 190 poäng

3) (1) Newkid - Du Måste Finnas 171 poäng

4) (Ny) Dotter - Little Tot 169 poäng

5) (3) Newkid - Starkare 167 poäng

6) (8) Thomas Stenström - Ser Du Månen Där Du Är Ikväll? (Tillsammans Igen) 162 poäng

7) (5) Sandro Cavazza - Lean On Me 156 poäng

8) (6) Miss Li - Förlåt 155 poäng

9) (4) Agnes - Fingers Crossed 155 poäng

10) (Ny) Alvaro Estrella - Bailá Bailá 153 poäng

Bubblare:

Danny Saucedo - Dandi Dansa

Clara Klingenström - Behöver Inte Dig Idag

The Mamas - In The Middle