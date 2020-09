Tunga smällen före SSL-premiären: Covid-19 i Kais Mora: "Långt ifrån ultimat"

Kais Moras uppladdning inför SSL-premiären på lördag har varit långt ifrån optimal. En spelare har konstaterats smittad av covid-19 och dessutom tvingades man ställa in genrepet mot Pixbo på grund av hög sjukfrånvaro.

– Det här är verkligheten. Jag är övertygad om att flera matcher kommer att ställas in även under SSL-säsongen, säger Kais-tränaren Lars Olov Olsson.