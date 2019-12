"Tuffe Uffe"-effekten – Leksand tog två raka segrar inför legendarens ögon: "Får väl stanna längre"

Det var under matchen mot Rögle i lördags som C Mores kameror zoomade in Ulf Samuelsson i publiken.

Bildbyråns fotograf Daniel Eriksson var också snabb att föreviga NHL-legendarens besök i Tegera arena.

Var han där för att ta över Leksands IF vid en ny förlust?

Så sent som sex dagar innan hade ju Samuelsson, nu agent för blivande NHL-klubben Seattle, placerats som en av två tänkbara tränare i Leksand vid en eventuell sparkning av Roger Melin om kräftgången skulle fortsätta.

Det var dock i egenskap som pappa "Tuffe Uffe" var på plats.

– Pappa och mamma (Jeanette) var här och hälsade på. De bodde hos mormor och har nu åkt vidare till farmor i Fagersta innan de flyger hem till San Diego, Kalifornien i morgon (lördag), berättar Philip Samuelsson.

Den förre Leksands IF-backen fick också se det vända för Leksands IF under tiden i Sverige. Det blev rena "Tuffe Uffe"-effekten av besöket.

Första matchen på plats var Djurgården–Leksand förra torsdagen (0–2 men av Roger Melin beskrivet som lagets bästa insats för året).

Andra matchen var Leksand–Rögle i lördags och den tredje Leksand–Oskarshamn på torsdagskvällen.

– De fick se tre fina matcher, konstaterar Philip Samuelsson, som dessutom passade på att göra säsongens första mål till 1–0 mot Oskarshamn.

– Han får väl kanske stanna lite längre...

Vad tyckte han om ert spel?

– Vi har kvalitet på spelarna och det ser han. Det gäller kanske att kunna tro på sig själv lite mer. Det är lätt när man vinner och har självförtroende, men när det går lite tungt är det lite svårare. Så det är väl det han ser, och att vi fortsätter att attackera matcher.

Hur hjälper han dig i ditt spel?

– Han hjälper mig med olika smådetaljer, kollar på nästan alla matcher och är det någonting han ser som jag kan jobba på eller som fattas, då säger han ju det. Vi har en bra relation. Vi har ju faktiskt jobbat tillsammans. Han var tränare när jag spelade i Charlotte Checkers – där spenderade vi ett och ett halvt år tillsammans – så jag vet lite hur han är som tränare. Det var jätteroligt att se hur han hanterar spelare och vad han kräver. Det är ju sådant som jag är van vid. Det är roligt att se. Han bryr sig ju verkligen.