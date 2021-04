Trycket på fiske stort i Falun – stugorna räcker inte till: Fiskeföreningen: "Vi behöver fler"

Expert som nybörjare. Många är det som under varje fiskesäsong besöker Stensjön och Sättersbotjärn, som tillsammans utgör Stensjöområdet i Grycksbo – och besökarna sträcker sig ända nere från Skåne till de nordligaste delarna i landet.

– I kortautomaten där de löser fiskekorten skriver gästerna vart de är ifrån. Det är alltid roligt att se hur mycket långväga gäster det är, säger Hanna Nordstrand.

Intresset för att fiska just vid Stensjön märktes även av under tidningens besök under söndagen.

Runt hela sjön var det små sällskap som kastade ut med sina fiskespön.

När fiskare reser från hela landet är viljan stor bland besökarna att få uppleva fisket så nära inpå naturen som möjligt. I skrivande stund är Grycksbo fiskeförenings enda stuga – Mörtstugan – fullbokad varje helg enda fram till den 31 oktober när det stängs för säsongen.

Grycksbo IF har även låtit hyra ut sin stuga till besökare som inrymmer sex bäddar totalt. Även här är trycket på att få hyra den stort bland gästerna.

Nu är fiskeföreningen på jakt efter fler stugor som privatpersoner kan tänka sig hyra ut till alla gäster.

– Är det någon som har en gårdsstuga eller rum att hyra ut och få en extrapeng, så hör gärna av er till oss så att vi kan lägga ut den informationen på vår hemsida, säger Hanna.

Föreningen ställer inga krav på vilken typ av uthyrning, utan alla som vill får höra av sig, betonar Hanna.

– Men det är klart ju närmare Grycksbo och Falun – desto mer attraktivt är det. Folk kanske vill åka ända till Borlänge ifall det skulle finnas boende där, fortsätter Hanna och tillägger.

– Besökare har även sovit på hotell inne i centrala Falun och övernattat i både Rättvik och Bjursås.

Utöver föreningens hemsida har de även ett aktivt Facebook konto där de svarar på meddelanden.

Hur går dina tankar om det stora intresset för att fiska i Stensjön?

– Det är jätteroligt. Folks sug efter stora fiskar är stort och här i Stensjön finns till exempel grova fiskar som regnbågen och rödingen utplanterade, förklarar Hanna.

Överlag har coronapandemin ökat intresset bland människor att vistas i naturen.

– Coronapandemin har verkligen öppnat upp för naturlivet, inte bara fisket. Det märker man.

Vad skulle det betyda för er om fler stugor kunde öppnas upp för alla fiskegäster?

– Vi vill så klart hjälpa dem att kunna vara här och fiska och samtidigt sova över, så att de slipper att sitta och åka fram och tillbaka tidiga morgnar och sena kvällar. Vi är här för gästerna, avslutar Hanna Nordstrand.