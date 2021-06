Truppen till orienterings-VM uttagen – här är dalanamnen som finns med

Om cirka tre veckor är det dags för orienterings-VM i Tjeckien. Där siktar Sverige på att bli det bästa landslaget och få med sig flest medaljer hem.

På tisdagen tog förbundskapten Håkan Carlsson ut en trupp på 14 löpare som ska greja det, och Carlsson menar på att det finns chans till medaljer på varje distans, där det både är sprint och skogsdistanser som gäller.

– Det är ett tufft program så vi måste titta på totalbelastningen för varje enskild löpare. Vi vill säkra att vi har toppkvalitet på allt vi gör. Men dialogen med löparna kring detta har gått väldigt bra, säger Håkan Carlsson.

Bland de 14 uttagna finns fem namn med dalakoppling: Tove Alexandersson och Emil Svensk som tävlar för Borlängeklubben Stora Tuna OK, Lisa Risby och Isac von Krusenstierna som tävlar för Faluklubben OK Kåre samt William Lind som tävlar för Malungs OK Skogsmårdarna.

VM i orientering hålls mellan den 3–9 juli.

FAKTA: Hela truppen till orienterings-VM

Damer

Tove Alexandersson

Sara Hagström

Hanna Lundberg

Karolin Ohlsson

Lisa Risby

Lina Strand

Johanna Öberg

Herrar

Gustav Bergman

Max Peter Bejmer

Isac von Krusenstierna

William Lind

Jerker Lysell

Albin Ridefelt

Emil Svensk

Reserver

Emma Bjessmo

Axel Granqvist

Simon Hector