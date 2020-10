Trump, Estonia och Paris Hilton – de fem bästa dokumentärerna just nu

“Agents of chaos"– HBO Nordic

Hur kunde Trump vinna valet 2016? Dokumentärfilmaren Alex Gibney, som tidigare gjort uppmärksammade dokumentärer om Wikileaks och Scientologin, går till botten med det ryska spåret och landar i en komplex röra av ryska trollfabriker och Trumps skumraskaffärer. Två packade (kanske lite för packade), två timmar långa avsnitt tar med tittaren på en skrämmande resa som visar inte bara hur online-kaos fungerar men också hur oerhört farligt det är _ för oss alla.

"This is Paris" – Youtube

Dokumentären presenteras som "den riktiga historien om Paris Hilton". Många tittare har reagerat på att Hilton, som kallas "den första influeraren", har en betydligt mörkare röst i dokumentären än hon visat prov på tidigare. Har ett av hennes varumärken, det ljusa barnsliga barnspråket, varit fejk under alla år?

Filmteamet följer Hiltons liv under några månader hösten 2019 när hon dj:ar, åker till Asien för produktlansering och på semester till Grekland med nya tyska pojkvännen. Allt ackompanjerat av vemodig musik när hon berättar om sina sömnproblem och sitt dåliga mående. Tidigare okända detaljer om hur Paris Hilton for illa på en skola i delstaten Utah som hennes föräldrar skickade henne till, samt att hon blivit misshandlad i flera relationer har gjort "This is Paris" omtalad.

“The social dilemma"– Netflix

Får man inte impulsen att slänga ut sin smarta telefon efter att ha sett ovanstående troll-dokumentär så får man det definitivt efter den här. Hårresande vittnesmål från de personer som startade sina karriärer i den pigga tech-sektorn för tio, femton år sedan förklarar hur destruktiva krafterna som släpptes lösa egentligen är.

Snygga rekonstruktioner av hur algoritmer fungerar för att behålla vår uppmärksamhet varvas med fakta om hur de också bidrar till polarisering. Mest talande: Låter de numera medelålders tech-pionjärerna sina egna barn sitta med skärmar? “Aldrig i livet", svarar de samstämt.

“I’ll be gone in the dark" – HBO Nordic

Den har legat ute ett tag nu, men står sig väl i konkurrensen. HBO-serien “I’ll be gone in the dark" följer true crime-skribenten Michelle McNamaras jakt på den serievåldtäktsman och mördare som hon ger namnet The Golden State Killer.

Sökandet efter förövaren, som lyckats undgå straff sedan 70-talet, är andlöst spännande och vävs skickligt samman med McNamaras eget levnadsöde. Att serien är aningen för lång förlåter man när kadern av privatspanare och internutredare prydligt har lagt hela det häpnadsväckande pusslet.

"Estonia – fyndet som ändrar allt" – Dplay

Vad var det egentligen som hände när färjan Estonia sjönk den där ödesdigra septembernatten 1994? Den frågan går dokumentärfilmaren Henrik Evertsson bokstavligen till botten med i dokumentären "Estonia _ fyndet som ändrar allt". I de fem avsnitten skildras vittnesmål och dåtidens utredning av haveriet, men man upptäcker även ett nytt fynd _ ett hål i skeppets skrov som kan omkullkasta allt man tidigare trott om orsaken till Estonias förlisning.

