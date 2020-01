Trots snöbrist och barmark – Vasaloppet har en plan: "Så fort det är kallt tillverkar vi snö"

– Så fort det är kallgrader tillverkar vi snö. På många ställen är det hårt packad snö. Startplatsen i Sälen är isig, men vi har snö och vi har en månad på oss att jobba vidare. Vi gör cirka 6000 kubikmeter snö per dygn, Vasaloppets sportchef säger Tommy Höglund.

Spåren från Hemus och strax norr om Hökberg är fina. Efter Högberg läggs ny snö och spåret växer längre och längre norrut hela tiden.

Förutom snökanonerna i Hemus, skidstadion i Mora tillverkas snö även vid startplatsen i Oxberg och i Älvdalen.

– Vi har 30 000 kubikmeter som tillverkats och körts och fortfarande körs, ut. Tidigare i veckan har vi inte kunnat tillverka så mycket mer snö på grund av det milda vädret.

– Generellt sett drar vi nya spår inför varje helg. Just nu vill vi inte få in för mycket luft i snön då det tär mer på den så vi har inte spårat under veckorna.

– Nu har vi lagt ut snö cirka en kilometer från Hökberg och norrut. I Vasslan är det än så länge orört, där finns nu en isskorpa på cirka en decimeter, säger Camilla Sandy, kommunikatör Vasaloppet.

– Vi följer vår plan och visserligen tar det längre tid att göra spåret, men vi räknar med att bli klara i tid, säger Tommy Höglund.