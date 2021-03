Trots pandemin – gigantiska Classic Car Week planerar köra i sommar: "Jag räknar med det här till 99 procent"

Classic Car Week har funnits sedan tidigt 90-tal. Traditionen är stark, och trots beslutet att avblåsa det gigantiska arrangemanget i fjol sommar var det tusentals som trotsade restriktionerna och kom åkandes till Rättvik.

Roland Pettersson höftar att mellan 5 000 och 10 000 personer per dygn snurrade runt i Rättvik under den inställda veckan.

– Då är det bättre att vi kör ett arrangemang där vi har kontroll, så att det finns en organisation att vända sig till. Det föredrar även polisen, säger Roland.

Han har en måttstock på hur många som vanligen besöker Rättvik med omnejd under Classic Car.

– Räknat i antal besökare brukar jag summera det till 30 000 personer som bor inom en radie av två mil under sju till åtta dygn, säger Roland. Totalt 200 000 besökare.

Den sista maj träffas CCW, kommunen och polisen för ett viktigt avstämningsmöte.

– Om vi då ser att vaccinationerna rullat på och att "allt är fritt" sista juni - då kan vi dra igång i slutet på juli.

Om det fortfarande finns restriktioner kvar?

– Ja, men vi har så stora områden att vara på, till exempel på travet, marknadsplatsen och centrum. Det går att ordna med avstånd, då fixar vi bara det, hälsar Roland.

Fredrik Ollén (M), ordförande i BRÅ Rättvik, har varit med i diskussionerna mellan CCW, kommunen och polisen. Han är inne på samma linje som Roland Pettersson.

– Om det ställs in så tror vi att det dyker upp många fler än i fjol. Då är det bättre att ha det under kontrollerade former, och nu ser vi en öppning tack vare vaccinationerna.

– Classic Car är MER än själva evenemanget, det såg vi i somras. Om en hockeymatch är inställd så går du ju inte dit, men så fungerar det inte med bilveckan. De kommer hit ändå.

Även om lagen tillåter evenemanget kan det finnas olika restriktioner – blir det då extra uppställning från polis och kommun?

– Det har vi inte resonerat om än, men det får vi ta med oss till möten längre fram. Då måste vi fundera på hur tillsynen ska se ut och kanske begränsa antal och så vidare. Men polisen och vi från kommunen kommer ha minst samma styrkor ute som vanlig, säger Fredrik Ollén.

Vad säger du till de som ställer sig kritiska – pandemin kommer troligen inte vara helt förbi även om arrangemanget tillåts?

– För det första så kör vi ju inte om pandemin fortfarande härjar. Vi utgår hela tiden utifrån de prognoser vi får.

– Sedan tycker jag att man som arrangör eller allmänhet inte ska kasta in handduken, inte ta för givet att sommaren blir dålig.

Finns det några farhågor att "släppa lös" Classic Car?

– Eftersom så många har väntat så länge, så kan det ju komma rekordmycket folk, det har vi resonerat om. Det är ju både en risk men också något positivt. Det är på både gott och ont.