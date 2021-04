Trots pandemin – 200 000 åkare i Romme Alpin: ”En bra säsong”

Romme Alpin har stängt för säsongen.

När Bo Funcke sammanfattar säger han att vintern bestått av ordet anpassning.

– Det är vad vi fått göra hela vintern.

Antalet skidåkare har begränsats, på hotellet har max 60 procent av rummen hyrts ut samtidigt, det har varit 30 procent färre sittplatser i alla restauranger och värdar har sett till att det inte blivit trängsel.

Bussidan har i stort sett försvunnit, på grund av restriktionerna.

– Det har varit en bra säsong, men det har så klart varit färre gäster, säger Bo Funcke.

– Vi landar på cirka 200 000 skidåkare och det är vi glada att vi kunnat ha under de här förhållandena. Det har varit en förhållandevis bra verksamhet.

Under förra säsongen, som också påverkades av coronapandemin, var siffran 250 000. Under rekordsäsongerna har över 350 000 räknats in.

Ett tydligt plus.

Trots minskningen säger Bo Funcke att anläggningen kommer att redovisa en betydande vinst även denna säsong.

– Romme Alpin har en stabil ekonomi och vi kommer väl ur den här säsongen. Det blir ett klart och tydligt plus i bokslutet.

Genom åren har ett flertal stora investeringar genomförts i anläggningen.

Coronapandemin påverkar inte framtidsplanerna.

– Vi hade inga inga investeringsplaner inför den här sommaren, så det är inget vi behöver skjuta på. Däremot har vi investeringsplaner inför framtiden. Vi känner oss lugna och trygga, säger Bo Funcke till tidningen.

– Under den här sommaren satsar vi på service, underhåll och små förbättringar.