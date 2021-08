Tre veckor efter olyckan – här är Leksandsbackens hälsning till fansen från sjukhussängen: "Extremt tacksam för all omtanke"

I slutet av juli var Johan Fransson med om en motorcykelolycka och sedan dess har det varit tyst kring statusen på Leksandsbacken. Strax efter olyckan gav dock klubbens general manager ett något lugnande besked:

– Det är självklart tråkigt när någon drabbas av en olycka, men det verkar under omständigheterna vara tämligen okej med Johan. När något sådant här händer kommer såklart idrotten i andra hand, och det viktigaste för oss är självklart att Johan mår bra och tillfrisknar så snart som möjligt, säger general manager Thomas Johansson.

Nu har det gått tre veckor sedan olyckan. Efter att ha vårdats i Uppsala är Fransson tillbaka på Falu Lasarett och nu meddelar Leksand via sin hemsida att 36-åringen ådragit sig en överkroppsskada men att han har full rörelseförmåga. Samtidigt skickar Fransson en hälsning till alla fans från sjukhussängen:

– Jag är extremt tacksam för alla hälsningar och all omtanke jag fått från våra vitblåa supportrar, från fans till andra lag och alla i min närhet. Just nu tar jag situationen dag för dag, och ser fram emot att få komma hem igen. Just nu är det svårt att säga hur lång tid rehabiliteringen kommer att ta, men ni ska veta att ert stöd underlättar väldigt mycket för mig och min familj.