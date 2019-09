Tre personer tog sig in på gymnasium i Falun och hotade elever med kniv: "Nästa gång tar jag med mig pistol"

Enligt en anmälan till arbetsmiljöverket som lämnats in av skolans rektor inträffade händelsen den 2 september. Tre personer, varav en beväpnad med kniv, kom in i skolans bibliotek och uttalade grova hot mot två personer. En av de som kom in gav också en av skolans elever en örfil och ska ha sagt "nästa gång tar jag med mig pistol och då skjuter jag någon av er".

Därefter lämnade de tre personerna skolan och polis tillkallades. De förhörde personer på plats och en anmälan upprättades. En av personerna identifierades som en elev på skolan.

Samtliga vårdnadshavare har informerats om händelsen och morgonen efter inleddes även samtal i samtliga klasser på skolan om händelsen.