Tre månader som förändrade New York – ny bok berättar om de som blev kvar när staden stängde ned

Den 1 mars 2020 testade en 39-årig kvinna, som nyss anlänt till New York från Iran, positivt för covid-19.

Kvinnan, som jobbade inom sjukvården, hade befunnit sig i självkarantän sedan hemkomsten, redan innan hon testade positivt – och förde troligen inte smittan vidare.

Dagen därpå testade ännu en person positivt. Mannen, som blivit sjuk redan i februari, hade levt sitt liv som vanligt och ovetandes om diagnosen; han hade besökt sin lokala synagoga i New Rochelle och pendlat till jobbet i närheten av Grand Central Station på Manhattan.

Synagogan blev en tidig smittohärd, och New Rochelle försattes i karantän.

Därefter vet vi ungefär vad som hände i New York, och i resten av världen.

Hedemorabördiga frilansjournalisten Helena Gustavsson och fotografen Charlie Bennet från Stockholm, båda bosatta i New York sedan flera år tillbaka, valde att stanna kvar i staden under nedstängningen.

New York-bor är tuffa och härdar ut

– Den 22 mars gick guvernör Andrew Cuomo ut med att staden skulle försättas ”på paus”, och att all icke-nödvändig verksamhet skulle upphöra. Utanför matbutikerna började långa köer bildas, vilket ledde mångas tankar till sovjettiden, berättar Helena Gustavsson.

”New York tough” blev ett slags motto för att uthärda den märkliga situationen.

– Det slog an hos New York-borna, kanske inte helt jämförbart med 11 september, men på något vis samma känsla. Vi som var kvar i staden fick uthärda en svårighet tillsammans under de här månaderna. New York-bor är tuffa och härdar ut, säger Charlie Bennet.

New York City-bor med resurser kunde kanske lämna staden och vänta ut det värsta på landet – men de flesta var tvungna att stanna och se hur staden som aldrig sover förvandlades till en spökstad över en natt.

Trafikbruset ersattes av fågelsång, endast avbrutet av flyktiga ambulanssirener.

– Jag var ute och gick med min hund Winnie i Central Park en morgon, den 23 mars, och reagerade på att jag inte längre behövde stanna och se upp för bilar. När jag gick längs 58:th Street mot Fifth Avenue var jag tvungen att stanna och fotografera de ödsliga gatorna, säger Charlie Bennet.

Senare postade han några av de här bilderna på Instagram, och reaktionerna kom direkt. Någon ville köpa en print av en ödslig Lexington Avenue. Någon annan tyckte att fotografierna skulle göra sig bra som bok.

Det är ett tidsdokument som återger död och rädsla, men också hopp och kreativitet

Charlie Bennet kontaktade då Helena Gustavsson och frågade om hon ville skriva till fotografierna. De startade en Kickstarter-kampanj, som ganska snabbt samlade in resurserna som krävdes.

– Jag hade redan skrivit mycket covid-relaterat från New York, och det här fick mig att börja fundera mycket på var alla människor tagit vägen, vad de gjorde under nedstängningen, och hur till exempel de som jobbade inom sjukvården upplevde allt. Jag hade också mina egna upplevelser, säger Helena Gustavsson, och fortsätter:

– Det blev till slut texter som blickar tillbaka på det som präglade de här månaderna, men inte bara på ett negativt sätt. Det är ett tidsdokument som återger död och rädsla, men också hopp och kreativitet. New York är en kreativ stad där allt tycks lösa sig på ett eller annat sätt.

Nu, ytterligare några månader senare, har de boken – nästan 200 nyutgivna sidor i coffee table-format – framför sig och befinner sig på svensk mark.

”On Pause: Tre månader som förändrade New York”, ges ut både på svenska och på engelska. Arbetet med den har mestadels skett på distans; från Helenas lägenhet i Brooklyn, från Charlies på Manhattan och med formgivaren Jon Palmqvist i Stockholm.

– Vi har producerat hundratals sidor mejl oss emellan under den här tiden. Men det betyder också att vi har sett lite olika saker, säger Helena Gustavsson, som vid ett tillfälle gick för att ge blod på Manhattan för att få se hur det såg ut där.

Charlie Bennet fotograferade mycket i gryningen och i skymningen för att få till det bästa ljuset, och fick se en hel del under sina promenader i spökstaden.

– När det är så få människor ute så lägger man märke till det lilla. Otryggheten i tunnelbanorna har till exempel blivit ett mycket större problem under pandemin. Hemlösa väljer att sova där eftersom de inte vill eller kan trängas på något härbärge, berättar han.

Att i framtiden kunna se tillbaka på dessa månader – med de nya vanor, debatter och kulturuttryck som uppstått i den vibrerande tystnaden – är viktigt, tror Helena och Charlie.

Många har dött och vi kommer att leva med den insikten

Pandemin har satt sig i stadens väggar. Men det varma majvädret lockade åter ut New York-borna i stadens parker, och den 8 juni 2020 började samhället öppna upp igen.

– Det har skett en anpassning, och mycket hade att göra med insikten att viruset inte smittade nämnvärt via ytor. Det fanns en oro att protesterna mot George Floyds död i Minneapolis skulle bli ett superspridarevent, men det blev det inte, säger Helena Gustavsson.

– De flesta i New York City, inte att förväxla med hela staten New York, har valt att vaccinera sig och vi har inga stora problem med ”antivaxxare”. Många har dött och vi kommer att leva med den insikten, men villigheten att kämpa och hitta lösningar utmärker verkligen den här staden, säger Charlie Bennet.