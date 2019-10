Tre kvällar med rockmusik på Liljan i Borlänge: "Hur kul som helst"

Liljans stora rockhelg startar på torsdag då danska rocklegendarerna i D-A-D gör ett besök, dagen efter kommer svenska metalbandet Raubtier för ett uppträdande. På lördagen avslutas det med att dalapunkarna Mimikry firar 25 år som band tillsammans med Asta Kask.

Tre stora akter inom den tyngre rockmusiken tre kvällar i rad kan se ut som en tanke, men det är det inte riktigt, säger Liljans artistbokare Ronnie Thelin.

– Från första början var det en slump men sedan blev det till en planerad grej. Man kan antingen gömma sig under less is more eller gå all in med more is more.

Ronnie tycker dock att bokningarna är rätt olika och att de delvis lockar lite olika målgrupper. Men de tre bokningarna ser ut att alla bli fullträffar för nattklubben.

– Nu finns det 120-160 biljetter kvar per kväll så vi vet redan nu att det kommer bli väldigt mycket folk alla tre kvällar och det känns hur kul som helst.

Hur skulle du säga att en hårdrockskväll skiljer sig mot när ni har bokningar inom andra genrer som pop, dansmusik eller hiphop?

– Hårdrockspubliken är alltid trogen och har alltid musiken i största fokus. Precis som det ska vara.