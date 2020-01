Tre elever till akuten efter att ha tagit piller – polisen beslagtog droger på högstadieskola: "De är springpojkar åt äldre"

Det var mitt på dagen under skoltid som polisen fick rycka ut till Noretskolan i Mora och beslagta tabletter. Mikael Hellberg på polisen i Mora bekräftar att det finns en anmälan om misstänkt narkotikabrott. Ingen har dock gripits eller anhållits med anledning av händelsen i torsdags. Beslaget i form av tabletter har polisen skickat för analys.

– Förundersökningssekretess råder då vi arbetar med pågående förundersökning och jag kan i dagsläget inte lämna mer uppgifter, säger inspektör Mikael Hellberg.

Elever har tagit narkotikaklassade medel under skoldagen och kommit hem påverkade

Två föräldrar med barn på skolan – Per och Sara, som egentligen heter något annat – berättar om händelsen där tre elever, som tagit droger under skoltid fick föras till akuten för vård, vilket har upprört många föräldrar.

– Båda våra barn, precis som många andra, har kommit i kontakt med droger och vi har förstått att det också är mycket lätt att få tag på droger. På flera ställen i Mora, bland annat i Norets köpcentrum, langar ungdomar droger. De är så kallade springpojkar åt äldre, som är inblandade i droghanteringen. Piller delas delas ut, ibland gratis för att fler ska fastna i ett beroende, berättar Per och Sara.

– Elever har tagit narkotikaklassade medel under skoldagen och kommit hem påverkade, säger Per.

– Skolan är ingen trygg miljö med tanke på att det finns så mycket droger där. Mer närvaro av polis och socialtjänst och mer engagemang av föräldrar behövs. Situationen är alarmerande och insatser måste sättas in, anser de.

Sara och Per är oroliga för sina barn. Per har uppmanat skolan att bjuda in till ett stort föräldramöte kring drogproblematiken och Sara önskar även att ett nätverk för föräldrar startar.

– Ett nätverk kan hjälpa föräldrar att stötta varandra och därmed ge barnen mer trygghet, uppmärksamhet och stöd, säger Sara.

Under tisdagen var situationen lugn på Noretskolan.

– Skolarbetet har pågått, som vanligt. Vi är aktiva och följer utvecklingen noga, säger Josephine Seveborg, biträdande rektor på högstadiet Noretskolan.

Såväl kommunpolis Johan Hed som skolchef Inga-Lena Spansk bekräftar att många unga i Mora har drogproblem och att missbruket går allt längre ned i åldrarna, ett problem som de arbetar aktivt med:

– Vi har pågående insatser på Noretskolan tillsammans med skolan och socialtjänsten. Jag kan inte beskriva situationen närmare än så, säger Johan Hed.

– Vi samarbetar med stor kraft och både polisen och socialtjänstens fältarbetare är närvarande på skolan och arbetar tillsammans med skolans personal. Drogproblematiken ökar på många platser i kommunen och det handlar också om nya droger, som vi måste lära oss mer om. Det finns ett utbrett missbruk bland unga. Vad gäller skolan har vi givetvis nolltolerans vad gäller droger. Problemet ska lösas och drogerna ska bort från skolan, säger Inga-Lena Spansk.