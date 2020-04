Tre borta när Brage startade om försäsongen – tränaren om speciella situationen: "Är alla sjuka spelar U19"

Under helgen väntar sig Brages lagledning, efter att Svenska fotbollförbundet gett grönt ljus under fredagen, ett besked från föreningen Svensk elitfotboll om hur det blir med träningsmatcher under de två månaderna fram till den tänkta seriestarten av Superettan i början av juni.

– Jag har en plan som ligger klar, men den är inte värd någonting förrän det blir någonting konkret att förhålla sig till. Så det blir svårt att trycka på en startknapp, "den här riktningen ska vi gå", utan vi håller igång just nu och så avvaktar vi till när vi får mer klarhet i vad vi ska göra. Då kommer vi att förmedla det ut till spelarna och sedan kör vi därifrån, säger Klebér Saarenpää.

Laget tränar igen på lördagsförmiddagen.

Man gör det utan Pontus Hindrikes och Pontus Jonsson, som är de spelare som just nu är sjuka.

– Vi har en medicinsk avdelning som har tät kontakt med varje spelare och är det minsta lilla tvivel så är folk hemma, tränar på egen hand och är borta de extra dagarna som behövs innan man kommer in i den här miljön igen. Så det är att följa de restriktionerna och vara väldigt noggranna med hygien och varsamma med vilka miljöer man rör sig i, förklarar Saarenpää.

Saknas gör även m¨ålvaktstränaren Peter Kristoffersson, som har visat symptom som gör att han inte får vistas på Domnarvsvallen.

– Vad det nu är, det vet ingen. Men det är ingen som ligger inlagd på IVA (intensivvårdsavdelning) om vi säger så, säger Saarenpää.

Målvakterna Adrian Engdahl och Peter Rosendal fick därmed sköta sig själva under inledningen av fredagsträningen.

På dörren till sportkontoret sitter fortfarande, sedan den 16 mars, ett meddelande om att inga besökare är välkomna.

Och en säsong som skulle ha inletts med seriepremiär borta mot Öster på lördagen har förvandlats till en verklighet där Folkhälsomyndigheten styr vilken riktning sporten tar.

– Det är så jäkla svårt med ovissheten. Det är det som jag tycker är nästan det jobbigaste, att man inte riktigt vet vad som gäller, säger lagkaptenen Robbin Sellin.

– Men det är ett virus som dödar människor. Det är ingenting att leka med och det känns ändå som att alla ställer sig in i det. Det är ingen som säger att de vill spela, det är ett ansvarsfullt gäng, så vi gör det vi kan för att förhindra smittspridning.

Och den mycket strikta medicinska bedömningen kan förstås få stora konsekvenser för vilket lag Klebér Saarenpää kan ställa på benen i match efter match.

Mot Gefle före försäsongsuppehållet saknades exempelvis sex spelare som hade spelat fem dagar innan mot Sirius, utan att Saarenpää för den delen ville gå in på varför de saknades.

– Vi räknar med att fler säkert kommer att bli sjuka. Det är bara verkligheten och det får vi ta då. Det är inga konstigheter. Är det så att alla är sjuka då spelar U19, så är gångordningen. Vi har massor av spelare i IK Brage, säger tränaren.

Carlos Garcia, som dras med en vadskada, deltog inte i första träningen efter uppehållet. Kristian Andersen, som varit ljumskskadad, var dock tillbaka.

För vad det är värt så är i alla fall Brage igång igen efter ett ofrivilligt uppehåll på två veckor.

– Vi har haft våra fystester och så får vi se hur hårt vi ska gå åt rent fysiskt och taktiskt eller om det blir mer hålla igång, konstaterar Klebér Saarenpää.